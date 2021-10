Tetovanie, ktoré baví internet: Mal to byť kôň, ľuďom to však pripomína niečo úplne iné!

Aj keď sú tetovania na celý život, niekedy nevyzerajú ani zďaleka tak, ako sme očakávali. V tomto prípade ale výsledok stojí za to.

Ako informuje portál The Mirror, na sociálnej sieti Facebook sa rozšírila fotografia tetovania, ktoré na prvý pohľad viacerým ľuďom vôbec nepripomína to, čo malo znázorňovať. Človek, ktorý si dal tetovanie spraviť, chcel mať na svojom tele zvečneného koňa. Väčšina používateľov sa ale zhodla, že namiesto tohto zvieraťa tam jednoznačne vidí zobrazený mužský pohlavný úd.

Tetovanie sa nachádza na nohe neznámeho človeka a malo by zobrazovať konskú hlavu, ktorá je v strede spojená s obrázkom lesa, pričom hneď pod stromami už pokračuje konská tlama. Tá je však predelená na polovicu tak nešťastne, že skutočne nikomu neunikne značná podobnosť s mužskými genitáliami. Dievčina chce byť tatérkou, spravila svoje prvé dielo: Ľudia ju prosia, aby to už nerobila

Snímka nepodareného tetovania sa objavila v jednej facebookovej skupine, kde si používatelia s chuťou zavtipkovali. Niektorí z komentujúcich sa dokonca domnievali, že táto podobnosť je taká do oči bijúca, že nemôže ísť o náhodu. Viacerí z nich sa zhodli na tom, že by mohlo ísť o úmyselnú urážku klienta.

„Je to penis. Počul som o tom, že tatéri vkladajú do návrhov neslušné veci, aby zistili, či im to prejde. Toto mi pripadá ako jeden z nich,“ napísal k príspevku jeden z mnohých ďalších používateľov, ktorí si taktiež myslia, že nejde o žiadnu náhodnú podobnosť.