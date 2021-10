Po plastike pŕs skončila Tamara takmer na vozíku: Keď si ich dala vybrať, nabralo to nečakaný spád!

Plastická operácia, ktorá jej mala vyčarovať z malého hrudníka bujaré poprsie sa zmenila na nočnú moru, ktorá ju takmer stála život.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ako informuje denník Daily Star, Tamara Jones si celých sedem rokov sporila na vysnenú plastickú operáciu pŕs, ktoré chcela z najmenšej veľkosti A zväčšiť na dvojité D. Chirugický zákrok sa jej nakoniec podarilo zrealizovať, no o rok neskôr nastali v jej živote obrovské komplikácie. 27-ročná žena začala trpieť neustálymi problémami s močovým mechúrom a črevami, čo pokračovalo až do momentu, kedy stratila cit v ľavej nohe. Postupne to vyústilo do takých ťažkostí, že dlhú dobu sa vôbec neudržala na nohách a dokonca stratila aj zrak.

Tamara podstúpila niekoľko zdravotných vyšetrení, aby zistila, čo ju trápi, no výsledky boli stále neisté. Nakoniec jej ale neurológ našiel na chrbtici léziu a tri roky po chirurgickom zákroku jej nakoniec diagnostikoval sklerózu multiplex. Lekári jej neskôr povedali, že s najväčšou pravdepodobnosťou skončí do roka na invalidnom vozíku. Tamara sa s touto diagnózou nevedela zmieriť, a tak sa na internete dostala k článkom, v ktorých sa písalo o možnej súvislosti podobných ťažkostí práve so zväčšením pŕs.

Mladá žena sa preto rozhodla implantáty napriek svojej túžbe po veľkých prsiach vybrať a výsledok sa dostavil takmer ihneď. Už nasledujúce ráno sa jej vrátil cit do ľavej nohy a v priebehu ďalších týždňov sa u nej zmiernili aj ostatné symptómy, ktoré jej dovtedy strpčovali život. „Celý život som snívala o operácii prsníkov, ale skončilo to to tak, že mi skoro vzala život. Stále nemôžem uveriť tomu, ako rýchlo symptómy ustúpili. Je to príliš dobrý pocit na to, aby to bola pravda,“ uviedla Tamara, ktorá už po mesiaci od odobratia implantátov dokázala zabehnúť 5 kilometrov.