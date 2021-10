Test z 3 kvapiek krvi odhalí zdravie dieťatka na celý život

Bude moje bábätko zdravé? To je otázka, ktorá trápi každú budúcu mamičku. Až keď sa dozvie, že je všetko v poriadku, spadne jej kameň zo srdca. Preto už vopred stavte na istotu.

Tehotné ženy, ktoré nosia pod srdcom vytúžené dieťatko, si počas celých 9 mesiacov kladú rôzne otázky, hľadajú na ne odpovede a v množstve odborných informácií sa neraz strácajú. Najväčšie obavy majú zo závažných diagnóz a zdravotných komplikácií bábätka, ktoré sú geneticky podmienené a na ultrazvuku ťažko odhaliteľné. Práve s takýmito otázkami mamy potrebujú pomôcť a práve testy určené na diagnostiku novorodencov – BabyLab od spoločnosti Unilabs Slovensko môžu poskytnúť tie správne odpovede.

Ťažkosti na celý život

Je pravdou, že dieťatko zvyčajne získa genetické ochorenie od svojho rodiča. Až jeden zo 40 dospelých je prenášačom chybnej genetickej informácie, ktorá má za následok rozvoj choroby, a ani o tom netuší. Na zriedkavé ochorenie spinálna svalová atrofia dnes trpí zhruba 5 detí z 10 000.

Nízky výskyt zriedkavého ochorenia však nehovorí nič o závažnosti postihnutia drobčeka, ktorému lekári ochorenie diagnostikujú po objavení príznakov. Porucha na genetickej úrovni sa následne premieta do poškodenia a poruchy funkcie viacerých orgánov a stav dieťatka sa časom bez liečby zhoršuje. To mu neumožňuje zaradiť sa do normálneho školského či pracovného života a môže to mať dopad nielen na sociálnu izoláciu dieťatka, ale aj finančnú situáciu celej rodiny.

Stačia 3 kvapky

Spinálna svalová atrofia patrí medzi závažné genetické neurologické ochorenia. Následkom tejto choroby bez liečby je ochabnutie svalov, postupná strata pohybových schopností dieťatka a neskôr aj schopnosť samostatne prehĺtať a dýchať.

Na Slovensku už krátko po narodení môžu rodičia nechať otestovať svoje bábätko na toto závažné ochorenie. Test spinálnej svalovej atrofie od spoločnosti Unilabs Slovensko z novej produktovej línie BabyLab nie je pre bábätko stresujúci a postačia naň 3 kvapky krvi z päty alebo z pršteka. Na základe výsledku tohto genetického testu môže byť cielene podaná vhodná liečba – platí pravidlo: čím včaššie, tým lepšie. Preto je potrebné ochorenie odhaliť čo najskôr a dieťatku tak zabezpečiť kvalitný život.

Očkovať či neočkovať

Ďalšou témou, s ktorou si čerstvé mamy lámu hlavu, je povinné, ale aj nepovinné očkovanie. Strašiakom je reakcia dieťaťa na vakcíny. Vo všeobecnosti sú dnes očkovacie látky bezpečné a očkovanie ako také v mnohých prípadoch až nevyhnutné. Podľa očkovacieho kalendára sa na Slovensku deti do šiesteho roka života povinne očkujú až šesťkrát a prvú vakcínu dostanú už tri mesiace po narodení.

Vo veľmi vzácnych prípadoch si však imunitný systém bábätka nemusí s vakcínou poradiť, čo môže byť nebezpečné najmä v prípade vakcín so živým oslabeným mikroorganizmom. Tento stav je potrebné včas zachytiť.

Pomôže jednoduchý test

Ak chcete mať istotu, že vášmu malému drobčekovi očkovanie so živou vakcínou neublíži, tak jednoduchým Testom bezpečnosti očkovania už krátko po narodení môžete zistiť, či imunitný systém vášho novorodenca dokáže takej vakcinácii čeliť.

Pozor, ak by dieťatko patrilo do skupiny s vrodenými poruchami imunity, o čom Test bezpečnosti očkovania informuje. Problémom budú nielen vakcíny so živým oslabeným mikroorganizmom, ale aj pre dieťa celý rad iných okolností ohrozujúcich jeho život, najmä keď bude rásť a viac sa socializovať. Môžu ho ohrozovať iné deti, iní dospelí, rôzne typy prostredí s rôznym stupňom čistoty či chov zvierat v domácnostiach. A to určite nechcete zažiť.

Odpoveď pre rodičov

Pre rodičov, ktorí chcú urobiť maximum pre zdravie svojho milovaného dieťatka z hľadiska včasnej diagnostiky a prevencie zriedkavých genetických ochorení, je k dispozícii balík dvoch testov od spoločnosti Unilabs Slovensko v produktovej línii BabyLab na odhalenie genetických porúch, u ktorých je včasnosť ich diagnostiky absolútne kľúčová. Ide o jednoduché genetické testy z pár kvapiek krvi, ktoré stačí zrealizovať raz za život a poznanie ich výsledku ovplyvní budúcnosť dieťaťa a celej rodiny natrvalo.

Výhodný balík

Balík s dvoma testami si môžu rodičia pre bábätko objednať ešte počas tehotenstva a zrealizujú sa hneď po narodení. Test bezpečnosti očkovania a skríningový Test spinálnej svalovej atrofie môžete absolvovať jednotlivo, no v jednom balíku sú za výhodnejšiu cenu. Balík BabyLab EXPERT si môžete objednať online za zvýhodnených 79 eur, a to priamo TU.

Test bezpečnosti očkovania, ako aj Test spinálnej svalovej atrofie sú vykonávané v špičkovom genetickom laboratóriu v Banskej Bystrici, ktorému dôveruje aj množstvo zahraničných lekárov. Výsledky dostanete domov do 10 pracovných dní.