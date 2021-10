Ministri komentujú prvý návrh rozpočtu z dielne Matoviča: Nie každý je spokojný

Ministri po štvrtkovom rokovaní vlády, počas ktorého schválili prvý návrh rozpočtu z dielne ministra financií Igora Matoviča (OĽANO), novinárom prezentovali svoje postoje k schválenému zneniu budúcoročného rozpočtu.

Kým vicepremiérka a ministerka pre investície Veronika Remišová (Za ľudí) hovorí o vecnej diskusii, minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (Sme rodina) s rozpočtom spokojný nie je a pripomienky k Matovičovým podmienkam na schválenie deficitu na úrovni 4,94 % hrubého domáceho produktu (HDP) má aj minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).

Remišová ocenila konštruktívnosť a vecnosť diskusie o rozpočte a povedala, že koalícia sa v zásade dohodla už v pondelok (11. 10.) počas koaličnej rady. "Diskusia bola veľmi konštruktívna. V pondelok na koaličnej rade sme sa v zásade dohodli, že do vlády pôjde rozpočet s takýmto deficitom. Zároveň sme hovorili o ďalších zákonoch, ktoré je potrebné schváliť," povedala ministerka a medzi týmito zákonmi spomenula výdavkové limity, dlhovú brzdu a strop veku odchodu do dôchodku. "Čo bude predmetom ďalších koaličných rokovaní," uzavrela ministerka.

Doležal skonštatoval, že nemôže byť spokojný s návrhom rozpočtu, ktorý bol vo štvrtok na vláde schválený. "Chceli sme viac, myslím si, že aj Slovensko si zaslúži viac," zdôraznil s tým, že sa opäť bude len odkladať údržba železničnej infraštruktúry.

Krajniak po rokovaní vlády potvrdil, že minister financií presadzuje svoje predstavy o podmienkach schvaľovania rozpočtu prijatím niektorých zákonov. "Ja som to dnes okomentoval tak, že to, čo chceme prijať, musí byť po dohode všetkých partnerov," povedal Krajniak a dodal, že každý z koalície má nejaké predstavy a kým Matovič s ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (SaS) tieto predstavy deklarujú jasne, Sme rodina sa zatiaľ takto nevyjadrovala. Avšak očakáva, že sa čoskoro v kontexte dôchodkovej reformy Sme rodina bude musieť jasne vymedziť. Krajniak si vie predstaviť kompromis, avšak ten musí prísť zo všetkých strán. Povedal, že pri rozpočte nebolo podmienkou prijať celú dôchodkovú reformu, išlo o jej časť.

"Otvorene poviem, čo povie asi každý minister, s rozpočtom nie som celkom spokojný. Želal by som si v kapitole viac prostriedkov, hlavne na reštrukturalizáciu, ktorú budeme musieť urobiť nielen na Pôdohospodárskej platobnej agentúre, kde budeme pokračovať v transformácii aj budúci rok. Budeme reštrukturalizovať a robiť organizačnú zmenu aj na Štátnej veterinárnej a potravinovej správe SR. Tých rozvojových projektov, ktoré nebudeme môcť zrealizovať, je teda viacero. Na druhej strane sme si všetci vedomí zodpovednosti za verejné financie, a preto rozpočet, ktorý prešiel dnes na vláde, považujem za dobrý," doplnil minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nominant OĽANO).

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) plánuje nasledujúce týždne diskutovať s premiérom a ministrom financií o schválenom rozpočte, aby spolu doriešili niektoré náležitosti. Uviedol to po rokovaní vlády. Podľa neho tento rok v rámci rozpočtu neboli takí úspešní, ako sa predpokladalo. Napriek tomu dodal, že netreba pochybovať o tom, že školstvo je prioritou jeho aj ľudí na ministerstve. Doplnil, že oblasť školstva je dôležitá aj pre prezidentku SR Zuzanu Čaputovú a premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO).

Gröhling poukázal na to, že peniaze budú chýbať na vysokých školách, kde by na budúci rok mal byť rozpočet znížený o ďalších viac ako 20 miliónov eur. Doplnil, že vysoké školy tento rok čakajú reformy a mal by sa predstaviť aj návrh vysokoškolského zákona. Podľa neho sa nedá na jednej strane hovoriť o reformách a na druhej strane školám zobrať finančné príspevky. Podotkol však, že normatívny príspevok na žiaka nebol zvyšovaný zhruba desať rokov. Pričom práve zvýšenie normatívu spolu so zvýšením platov učiteľov patrí medzi priority ministerstva školstva.

Na kultúru nikdy nebude dosť peňazí, no spolu s kolegami z vlády si uvedomujeme zodpovednosť voči verejným financiám. Po rokovaní vlády to v súvislosti so schváleným rozpočtom na rok 2022 a výdavkami pre kultúru povedala ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽANO).

Ocenila, že na chod organizácií rezortu ostali zdroje na rovnakej úrovni ako v rozpočte na aktuálny rok. "Tie limity nám ostali zachované, aj to už považujeme za víťazstvo,“ uviedla Milanová.

Ministerstvo kultúry (MK) SR by malo v roku 2022 na výdavky disponovať sumou na úrovni takmer 425,5 milióna eur, čo je približne o 33 miliónov eur viac, ako bolo rozpočtované na aktuálny rok. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky, ktorý vo štvrtok schválila vláda.