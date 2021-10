Vláda schválila príspevok karanténnym zamestnancom: Koľko vyjde infekčný príplatok?

Štát bude vyplácať zariadeniam sociálnych služieb (ZSS) a centrám pre deti a rodiny (CDR), respektíve ich zamestnancom infekčný príplatok vo výške 405 eur na zamestnanca, ktorý v čase krízovej situácie vykonával pracovnú činnosť počas nariadených karanténnych opatrení vo svojom pracovisku.

Vyplýva to z nariadenia z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktoré vo štvrtok odobrila vláda s pripomienkami. Na tento rok na to štát vyčlenil 750.000 eur. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa ministra práce Eva Rovenská, vláda zaviedla toto opatrenie zatiaľ do konca roka, podľa pandemickej situácie sa to môže predĺžiť.

Okrem odmeny za prácu v infekčnom prostredí je cieľom príplatku aj motivovať zamestnancov na prácu v priestoroch vyčlenených na karanténu klientov s ochorením COVID-19 tak, aby bola pre nich zabezpečená dostatočná starostlivosť.

Ide o príplatok pre zamestnancov v pobytových zariadeniach. "Ocenenie sa navrhuje realizovať prostredníctvom poskytnutia dotácie na plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi nad rámec mzdy alebo platu za kvalitné vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohodnutého druhu práce," napísal rezort v návrhu.

Ministerstvo v materiáli zdôraznilo, že dotáciu zariadenia nebudú môcť použiť na úhradu dohodnutej mzdy alebo platu v pracovnej zmluve zamestnanca. Takisto upozornilo, že dotáciu nemožno žiadať na pracovníka, ktorého zariadenie zamestnáva na dohodu, a ani na zamestnanca, ktorý v čase žiadosti o dotáciu už alebo ešte nie je zamestnancom zariadenia. "Ak bolo karanténne opatrenie nariadené viackrát v kalendárnom mesiaci, dotáciu možno poskytnúť len raz," dodalo ministerstvo.

Nariadenie má byť účinné hneď dňom vyhlásenia, rezort zdôraznil, že by chcel príplatky vyplatiť v čo najskoršom možnom termíne. Materiál pôvodne počítal s výdavkami aj na budúci rok, vyčíslil ich na 1,5 milióna eur, opatrenie však zatiaľ štát zavádza len do konca tohto roka.