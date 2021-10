V šestnástich odišla zo školy a začala robiť, aby mali s mamou čo jesť: Dnes zarába kráľovsky

Žena, ktorá sa snažila uživiť rodinu, keď pracovala v štyroch zamestnaniach, teraz zarába 100-tisíc libier (118-tisíc eur) ročne na OnlyFans.

Ako informuje Mirror, 21-ročná Jessica Caswellová odišla zo školy ako 16 -ročná, aby získala prácu, ktorá by pomohla pokryť náklady na nájomné po tom, čo jej matka Blythe Caswellová (43) bola nútená vzdať sa práce kvôli zdravotným problémom. Pracovala ako čašníčka v dvoch rôznych reštauráciách a mala ešte dve zamestnania ako manažérka v malom obchodíku a zákaznícka asistentka.

Keďže jej rodina bojovala a sotva si mohla dovoliť nájom, v roku 2019 sa Jessica rozhodla pripojiť sa na OnlyFans, aby pomohla získať finančné prostriedky na podporu jej a jej matky. Predplatné sa jej postupne zvyšovalo a o šesť mesiacov neskôr Jessica dala výpoveď v zamestnaniach, aby sa mohla sústrediť výlučne na svoj účet na OnlyFans. Vytvorila si tiež účty na Snapchate, Instagrame a ďalších stránkach sociálnych médií, aby zarobila viac na svojom novom spôsobe života.

„Život bol veľmi ťažký, keď som odišla zo školy bez kvalifikácie. Bola som nútená odísť, starať sa o mamu a zarobiť peniaze, aby sme prežili. Nenávidela som prácu, pretože som peniaze nemohla použiť na nič, čo by som chcela, išlo len o to, aby nás zachránili a položili jedlo na stôl," povedala Jessica z New Yorku.

„Vtedy som sa rozhodla vyskúšať OnlyFans ako ďalší príjem v nádeji, že budeme finančne zabezpečenejší. Po niekoľkých mesiacoch som si uvedomila, koľko by som mohla zarobiť, keby som to robila na plný úväzok, a predstava, že budem sama sebe šéfom, ma veľmi oslovila,“ prezradila Jessica. „Prešla som z momentu, keď som si nemohla dovoliť nájom až do pohodlného života a veľkého disponibilného ročného príjmu,“ povedala 21-ročná žena.

„Naše problémy s peniazmi zmizli a ja som si konečne mohla začať užívať život,“ povedala s nadšením Jessica. V období od leta 2020 do roku 2021 evidovala Jessica na všetkých svojich platformách zárobok 100-tisíc libier (118-tisíc eur) a neplánuje sa v blízkej dobe zastaviť. Jessica investovala svoje zisky do svojej vlastnej značky „Sassy Jessie“ a vydala svoj vlastný kalendár a unikátny rad oblečenia. V súčasnosti šetrí peniaze na kúpu svojej vysnívanej nehnuteľnosti v Kalifornii, kde spolu so svojou mamou môžu začať novú kapitolu spoločného života.

„OnlyFans mi umožnil mať budúcnosť, na ktorú sa teším, namiesto tej, z ktorej mám strach. Ľudia musia pochopiť, že je to ako učiť sa akúkoľvek inú profesiu, v ktorej pracujete a v ktorej napredujete. Jedným z mojich hlavných cieľov je pomôcť iným ženám, ktoré sú na podobných pozíciách ako ja, tým, že im poskytnem rady a pomocou svojich sledovateľov propagujem ich stránky. Som nadšená z toho, ako sa všetko dotiahlo až do tohto bodu a teším sa na to, ako sa bude moje podnikanie vyvíjať v nasledujúcich rokoch,“ uzavrela Jessica.