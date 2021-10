Štyri opatrenia, ktoré majú zachrániť toky tovarov do Severného Írska: Spasí plán brexitovú dohodu?

Európska komisia (EK) v stredu navrhla štyri opatrenia na upokojenie situácie a problémov spojených s dodávkami tovarov, ktoré hlásia občania a podniky Severného Írska v dôsledku brexitu.

Štyri dokumenty, ktoré v stredu večer predstavil podpredseda EK Maroš Šefčovič, majú ešte viac uľahčiť pohyb tovarov z Británie do Severného Írska a zároveň zachovať integritu jednotného trhu EÚ.

Kolégium komisárov v stredu schválilo štyri dokumenty, nelegislatívne texty, o ktorých bude EK v najbližších týždňoch rokovať s Londýnom.

Prvým je opatrenie "šité na mieru" pre Severné Írsko v oblasti potravín, rastlín a zvierat (sanitárne a fytosanitárne otázky), ktoré predvída približne 80-percentné zníženie kontrol. V praxi to znamená výrazne zjednodušenú certifikáciu a zníženie úradných kontrol na široký sortiment maloobchodného tovaru, ktorý sa presúva z pevninskej Británie na spotrebu do Severného Írska. Ide o doplnok k riešeniam, ktoré EÚ predložila 30. júna na uľahčenie pohybu živých zvierat z Británie do Severného Írska.