Z 8-ročného dievčatka sa stala hrdinka: Svojmu otcovi zachránila život v poslednej chvíli

Keď sa 8-ročná Rochelle Ramseyová uprostred noci zobudila. Rozhodla sa, že si chce dať pohár vody, než sa vráti spať.

Ako informuje Daily Mirror, vyliezla teda z postele a kráčala chodbou smerom do kuchyne. Ale keď prechádzala okolo rodičovskej izby, začula hluk. Jej otec Chris Ramsey (38), ktorý trpí sklerózou multiplex, lapal po dychu. Malá Rochelle si uvedomila, že niečo nie je v poriadku a zobudila svoju mamu, 37-ročnú Sheryl Oribineovú, ktorá potom zavolala záchrannú službu.

Chrisa previezli do nemocnice, kde sa liečil na zápal pľúc a septický šok. Vzhľadom na jeho zdravotný stav, nemôže chodiť a má slabý imunitný systém, takže ak by Rochelle nevyvolala poplach, mohlo by to mať fatálne následky. Sheryl, ktorá je Chrisovou opatrovateľkou na plný úväzok, povedala: „Rochelle vbehla do miestnosti a uvedomili sme si, že Chris sa tak triasol, až drkotal zubami, aj keď mal extrémnu teplotu.“

„Pamätám si, ako mi záchranár hovoril, že môj partner sa musí hneď dostať do nemocnice,“ prezradila Sheryl. Dodala, že povedali: „Nebyť vášho malého dievčatka, zomrel by." „Rochelle mala na tvári najväčší úsmev na svete, keď som jej povedala, že zachránila život svojmu otcovi,“ povedala Sheryl. „Na tú noc nezabudnem do konca života - keby Rochelle nevkročila do izby, prebudila by som sa a našla Chrisa mŕtveho v posteli.“

Svoju dcéru chváli ako „anjela strážneho“. Prevzala iniciatívu a vedela, že niečo nie je v poriadku. „Chris stále hovorí, že nemôže uveriť, že stále žije a Rochelle nazýva malým hrdinom – čo presne ona aj je,“ povedala Sheryl. Chrisovi diagnostikovali sklerózu multiplex v roku 2018 a jeho snúbenica Sheryl sledovala, ako sa jeho stav zhoršuje natoľko, že teraz potrebuje elektrický invalidný vozík. Keď bol jeho imunitný systém oslabený, Chris pravidelne dostával rôzne infekcie a končil v nemocnici. Nedávno sa liečil na infekciu hrudníka.

Po prepustení si rodina myslela, že sa Chris zotavuje dobre - až kým ho Rochelle v tú noc nepočula, ako sa trápi. Keď Rochelle vbehla do miestnosti, aby zobudila svoju mamu. Sheryl si spomína, že bola v „úplnom šoku“. Povedala: „Nikdy som nevidela, že by sa niekto tak triasol a drkotal zubami. Bol to hrozný zážitok, kolaboval mi pred očami.“ Potom, čo ho odviezli v sanitke, obmedzenia týkajúce sa covidu znamenali, že Sheryl a Rochelle doma netrpezlivo a trýznivo čakali na novinky.

Neskôr im bolo umožnené navštíviť Chrisa, keď bol stabilizovaný kyslíkovým prístrojom a liekmi. Keď hovorila s lekármi, Sheryl povedali, že Chrisova pneumónia - ktorá spôsobila, že sa triasol od zimy - sa vyvinula do sepsy a on zažil septický šoko. Dodali, že jeho hladiny kyslíka boli nebezpečne nízke, keď sa dostal do nemocnice a bol veľmi blízko smrti. Ak by Rochelle v tú noc neprebudila mamu, pravdepodobne by zomrel vo svojej posteli.

Sheryl povedala: „Počúvať, ako blízko sa dostal k smrti, bolo desivé, ale v tej chvíli som bola na naše dievčatko hrdá.“ Chris strávil ďalšie tri dni v nemocnici, potom ho prepustili, aby sa zotavil doma s pomocou silných antibiotík. Teraz sa mu darí a nemôže si prestať mojkať svoju hrdinskú dcéru. Sheryl prezradila: „Kým bol v nemocnici, všetko, čo Rochelle dokázala, bolo pýtať sa, kedy sa otec vráti domov. Ponúkla som jej, že jej kúpim akúkoľvek hračku, ktorú chce, ale jej to bolo jedno, len jej chýbal Chris. Odkedy je doma, dáva Rochelle veľa lásky, rozmaznáva ju a nazýva ju malým hrdinom.“ Na záver dodala: „Nebyť jej, ráno by som sa zobudila a našla Chrisa mŕtveho v posteli a musela by som Rochelle povedať, že jej otec zomrel. Nie veľa 8-ročných detí môže povedať, že rodičom zachránili život, je to jeho anjel strážny.“