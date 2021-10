Unikli tajné informácie o diagnóze prezidenta Miloša Zemana: Jeho stav je naozaj vážny!

Český prezident Miloš Zeman trpí pečeňovou encefalopatiou, ktorú spôsobuje cirhóza pečene.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

S odvolaním sa na informované zdroje to v stredu oznámil Deník N, z ktorého cituje webový spravodajský portál Novinky.cz.

Podľa zdrojov zmieneného denníka Zeman ťažko komunikuje a je dezorientovaný. Zemanova kancelária ani Ústredná vojenská nemocnica (ÚVN) podrobnosti k stavu hospitalizovaného prezidenta nezverejňujú. Informácie chýbajú aj senátorom, ktorí sa obávajú, že Zeman nie je momentálne schopný vykonávať úrad hlavy štátu.

Kým Zemanov hovorca Jiří Ovčáček tvrdí, že zdravotné problémy prezidentovi ležiacemu v ÚVN v Prahe-Střešoviciach nebránia vo výkone ústavných právomocí, zdroje Deníka N hovoria o opaku - Zemanov zdravotný stav je údajne vážnejší, čo mu má brániť v plnohodnotnom plnení funkcie prezidenta. Denník, ktorý sa odvoláva na "veľmi dobre informované zdroje z okolia prezidenta, štátnej správy a lekárskeho prostredia", tvrdí, že Zeman okrem iného trpí pečeňovou encefalopatiou, čo je závažná komplikácia vyvolaná akútnym alebo chronickým zlyhaním pečene. Prejavuje sa rôznymi psychickými a neurologickými príznakmi. "Prejavuje sa to napríklad tým, že je dezorientovaný a hovorí nesúvisiace veci," opísal denníku prezidentov stav jeden zo zdrojov. Podľa iného zdroja prezident síce komunikuje, ale ťažko.

Pečeňová encefalopatia sa prejavuje v ľahkej forme zmätením alebo poruchami spánku, v najťažšej forme je pacient v kóme. Toxické látky v mozgu totiž chorá pečeň nezvláda filtrovať, liečbou sa však tento stav dá zvrátiť, vysvetľujú Novinky. Prezidenta previezla v nedeľu do ÚVN mobilná jednotka intenzívnej starostlivosti. Zeman bol počas prevozu bezvládny. ÚVN v stredu znovu pripomenula, že informácie o svojich pacientoch nezverejňuje, ak si to nevyžiadajú. Hovorkyňa nemocnice poznamenala, že ÚVN "nemôže niesť zodpovednosť za vyjadrenia iných subjektov či už do médií alebo na sociálnych sieťach".