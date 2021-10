Matovič reaguje na obvinenia Kažimíra: Veta, ktorá vyvoláva obavy

Ak sú obvinenia voči guvernérovi Národnej banky Slovenska (NBS) Petrovi Kažimírovi pravdivé, vo funkcii by nemal ostať.

Myslí si to minister financií Igor Matovič (OĽANO).

"Je to vážne obvinenie, ak by to bola pravda, samozrejme, vo funkcii by nemal zostať," skonštatoval Matovič pred novinármi. Dodal, že Kažimír je vo svojej funkcii "neodvolateľný". "Musí to byť asi o jeho slobodnom rozhodnutí v tejto situácii, lebo to nemáte ako vyriešiť vzhľadom na to, že má imunitu ako guvernér národnej banky," doplnil.

Kažimír je obvinený z prečinu podplácania. Obvinenie odmieta, necíti sa byť vinný zo žiadneho trestného činu.