Pre Cyprus sme červená krajina: Čo potrebujete pri cestovaní? Náhodné testovanie na letiskách

Cyprus od štvrtka (14. 10.) zaradí Slovensko medzi krajiny červenej kategórie.

Nezaočkované osoby proti ochoreniu COVID-19 tak budú na vstup do krajiny potrebovať negatívny výsledok testu. Otestovať sa tiež budú musieť po prílete na letisko. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informuje na webe.

Cestujúci starší ako 12 rokov, ktorí nie sú plne zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19, sú povinní preukázať sa pri vstupe do krajiny negatívnym výsledkom PCR testu nie starším ako 72 hodín. Po prílete do krajiny musia na letisku absolvovať druhý PCR test. "Testy sa vykonávajú priamo na letiskách na náklady cestujúceho. Cyperské orgány deklarujú, že výsledok PCR testu je k dispozícii do troch hodín od odobrania vzorky," spresnil rezort.

Plne zaočkované osoby pred príchodom do krajiny test nepotrebujú. Naďalej sa však na nich vzťahuje náhodné testovanie na letiskách. Očkované osoby majú tiež výnimku z karantény v prípade, že boli v blízkom kontakte s pozitívnym prípadom COVID-19. Pre všetkých cestujúcich zároveň platí povinnosť registrovať sa prostredníctvom formuláru Cyprus Flight Pass 48 hodín pred odletom.