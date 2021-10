Jedlo ako liek: Týmto potravinám by sa reumatici mali vyhýbať

Jednou z najčastejších otázok novodiagnostikovaných pacientov je, ako by si mal reumatik upraviť stravu, aby pomohol popri liečbe uzdraveniu alebo zlepšeniu svojho zdravotného stavu.

Reumatici by sa mali predovšetkým vyhýbať potravinám, ktoré pôsobia prozápalovo a zhoršujú im priebeh ochorenia.

Reumatik by mal zamerať svoj výber vhodných potravín v prvom rade podľa schopnosti jednotlivých potravín ovplyvňovať zápalový proces. Mal by uprednostniť konzumáciu všetkých potravín, ktoré prirodzene prispievajú k zníženiu, tlmeniu zápalov a dopĺňať ich ostatnými potravinami, ktoré majú neutrálny vplyv na zápal. Ak trpíte reumatickým ochorením, zdravá životospráva, dostatok oddychu a spánku, ale aj pohybu by mali byť pre vás samozrejmosťou. Ľudia trpiaci reumatickými diagnózami by mali dbať na pestrú, ľahko stráviteľnú stravu, bohatú na vitamíny a bielkoviny. Podľa odborníkov je vhodné v kuchyni používať olivový olej, ktorý je pre reumatika vhodným rastlinným olejom a vyhýbať sa alkoholu, fajčeniu. Na reumu môže mať nepriaznivý dopad napríklad aj to, ak pacient trpí infekčnými ochoreniami. Zhoršenie zdravotného stavu môže spôsobiť napríklad angína, chrípka, preto je veľmi dôležitá prevencia týchto ochorení.

Potraviny, ktoré môžu ochorenie zhoršovať: červené mäso, cukor, soľ, kofeín, tuky, paradajky, baklažány, citrusy.

Vhodné potraviny: ovocie, cesnak, cibuľa, pažítka, pór, kapusta, brokolica, kaleráb, špargľa, strukoviny, rybí a olivový olej.

Podľa odborníkov má zloženie stravy významný vplyv na priebeh reumatických ochorení, môže stav pacienta výrazne zhoršiť, ale naopak aj podporiť liečbu. Zloženie jedálneho lístka reumatika preto netreba podceňovať. Potvrdili to nakoniec aj samotní pacienti. Tí, ktorí trpeli napríklad artritídou, mali skúsenosť, že po vylúčení určitých potravín sa im bolesti buď zmiernili, alebo úplne vymizli.

Reumatici by nemali zabúdať ani na dodržiavanie pitného režimu, denne by to mali byť asi dva litre tekutín a dôležitý je aj šetrný pohyb, ktorý zabráni stuhnutiu kĺbov. Pozor si treba dávať aj na pôsobenie chladu, vlhka a napr. klimatizovaný interiér

Liga proti reumatizmu na Slovensku už 31 rokov pomáha pacientom s reumatickými ochoreniami. Osvetou sa usilujeme osloviť zainteresované strany k intenzívnejšej spolupráci v prospech pacientov. Viac informácií nájdete na www.mojareuma.sk.