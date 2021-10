Progresívne Holandsko šokuje: Dedič trónu môže vstúpiť do manželstva s osobou rovnakého pohlavia

Dedič holandského trónu môže vstúpiť do manželstva s osobou rovnakého pohlavia a nemusí sa pritom vzdať svojho nároku na trón.

V utorok to vyhlásil holandský premiér Mark Rutte, informovala agentúra Reuters.

Holandsko bolo vôbec prvou krajinou, ktorá v roku 2001 legalizovala manželstvá osôb rovnakého pohlavia. Otázkou toho, či tento zákon platí aj pre príslušníkov kráľovskej rodiny, sa začala verejnosť zaoberať po tom, ako vyšla séria kníh, ktorá tvrdí, že pravidlá krajiny nedovoľujú dedičovi trónu vstúpiť do zväzku s osobou rovnakého pohlavia. Podľa Rutteho sa však časy zmenili odvtedy, čo sa k tejto problematike vyjadrovali v roku 2000 jeho predchodcovia.

"Vláda verí, že aj dedič (trónu) môže do vstúpiť do manželstva s osobou rovnakého pohlavia. Kabinet si preto tiež nemyslí, že by dedič trónu alebo kráľ mal abdikovať v prípade, že vstúpi do takéhoto manželstva," uviedol Rutte.

Holandský premiér však zároveň dodal, že v tomto prípade stále ostáva nedoriešená jedna otázka, a to akým spôsobom by manželstvo osôb rovnakého pohlavia ovplyvnilo nástupníctvo detí takéhoto kráľovského páru na holandský trón. "Závisí to od faktov a okolností špecifického prípadu. Môžeme to vidieť aj na tom, ako sa časom mení rodinná politika," uviedol Rutte s tým, že v súčasnosti preto nevidí dôvod na to, aby sa vláda tento problém snažila vyriešiť.

Na rozdiel od manželstiev holandských občanov, manželstvo holandských príslušníkov kráľovskej rodiny musí povoliť parlament. Niektorí členovia holandskej kráľovskej rodiny sa v minulosti už vzdali svojho miesta v nástupníckej línii, aby mohli vstúpiť do manželstva bez súhlasu parlamentu, píše Reuters.

Podľa Reuters sa tiež holandská korunná princezná Catharina-Amalia (17) v minulosti nevyjadrila k tejto téme a verejnosť vie len veľmi málo o jej súkromnom živote.