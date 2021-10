Víťaz českých volieb Fiala poslal Babišovi rázny odkaz: Nedával si servítku pred ústa

Rokovanie o vláde s hnutím ANO súčasného premiéra Andreja Babiša neprichádza do úvahy.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

V relácii Interview ČT24 to v utorok povedal líder koalície SPOLU Petr Fiala. Podľa jeho slov jeho koalícia voľby vyhrala a o zostavení nového kabinetu bude rokovať výhradne s koalíciou PirSTAN.

"Predseda vlády (Andrej Babiš) mi poslal SMS, v ktorej vyslovil záujem stretnúť sa a rokovať... Ja som už dopredu avizoval, že rokovanie o vláde s hnutím ANO neprichádza do úvahy... Preto som odpovedal, že v tom nevidím zmysel," povedal Fiala vo vysielaní Českej televízie. Podľa jeho slov bude nová vláda zložená z predstaviteľov SPOLU (ODS, KDÚ-ČSL, TOP 09) a koalície PirSTAN (Piráti a Starostovia a nezávislí).

"Začali sme pracovať ihneď po voľbách. Chceme pripraviť rozumnú, kompetentnú a slušnú vládu. Je potrebné okamžite začať niečo robiť. Každý deň sa zvyšuje inflácia. Čím dlhšie bude trvať tento prechodný stav a čím dlhšie bude vládnuť Andrej Babiš, tým to bude horšie," myslí si Fiala.

Líder koalície SPOLU v televíznom rozhovore povedal, že je "úplne jasné", kto vyhral voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR. Tvrdenia Andreja Babiša, že voľby vyhralo jeho hnutie ANO, Fiala odmietol. Zároveň povedal, že je pripravený sa stretnúť s prezidentom Milošom Zemanom v momente, keď to najvyššiemu predstaviteľovi štátu dovolí zdravotný stav. "Ja som pripravený v momente, keď pán prezident opustí JIS, požiadať o schôdzku s ním a teším sa na to, že s prezidentom Milošom Zemanom budem môcť rokovať o politickom vývoji a o tom, ako rozhodli voliči vo voľbách," povedal Fiala.

Úradujúci český premiér Babiš v utorok vyhlásil, že Zeman mu v nedeľu potvrdil, že ho poverí zostavením vlády. Babiš sa stretol so Zemanom na zámku v Lánoch ešte v nedeľu popoludní. Po skončení schôdzky odviezla Zemana do nemocnice sanitka.