OĽaNO reaguje na vyhrážky Kollára: Nerozumieme, prečo pristúpil na opozičnú hru

Hnutie OĽANO nepovažuje za šťastné vyhrážať sa odchodom z koalície v situáciách, keď má prebiehať racionálna a odborná debata o reformných opatreniach plynúcich aj z programového vyhlásenia vlády (PVV).

OĽANO tak reagovalo na vyjadrenia predsedu Národnej rady (NR) SR Borisa Kollára (Sme rodina) o tom, že nepodporí reformu nemocníc a súdov.

"Minister zdravotníctva jasne povedal, že žiadna nemocnica sa rušiť nebude, a preto nerozumieme, prečo na túto opozičnú hru Boris Kollár pristúpil. Nepovažujeme za šťastné vyhrážať sa odchodom z koalície v situáciách, keď má prebiehať racionálna a odborná debata o reformných opatreniach, ktoré vyplývajú z vládneho programu a plánu obnovy," reagovalo OĽANO.

Za normálny princíp koaličnej spolupráce hnutie považuje schopnosť diskutovať s partnermi a hľadať spoločné riešenia. "Pokiaľ všetkým úprimne záleží na tom, aby ľudia nečakali celé roky na rozsudky, respektíve aby mali čo najkvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť," dodalo OĽANO.

Kollár na pondelkovom brífingu vo Vranove nad Topľou vyhlásil, že hnutie nepodporí reformu nemocníc a súdov v aktuálnej podobe, a to ani v prípade, ak by to malo znamenať odchod z vládnej koalície. Kritizoval aj plánované zlúčenie tamojšieho okresného súdu s humenským. Povedal tiež, že rušením nemocníc sa môžu tieto regióny ešte viac vyľudniť. Pripomenul pritom programové vyhlásenie vlády, ktoré hovorí o podpore takýchto regiónov.