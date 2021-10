Učiteľ vysvetľuje čísla mimoriadne zábavnou formou: Docent matematiky hviezdou internetu!

Jeho videá majú desaťtisíce videní! Docent Zbyněk Kubáček (59) z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave je skutočným matematickým zabávačom.

Svojím špecifickým humorom si získal srdcia mnohých, ktorí by inak o matematiku ani nezakopli. Jeho úsmevné vsuvky sú podľa jeho vlastných slov dôležité v tom, aby žiaci nestratili počas prednášok koncentráciu. „Je to však aj v mojej povahe. Ak mi napadne nejaká somarina, hneď ju poviem,“ hovorí s úsmevom pán Kubáček.

Matematika. Predmet, ktorý v škole mnohí nemali v obľube, niektorí ho dokonca nenávideli. Pre docenta Kubáčka sa však práve matematické výpočty stali zdrojom vtipných hlášok, ktoré pravidelne dávkuje svojim študentom. Jeho hodiny tak niekedy pripomínajú skôr známe stand-up šou. „Neviem príliš odmietať ľudí, preto som aj súhlasil s týmto rozhovorom,“ odrovnal nás hneď pri prvom stretnutí matematický šoumen. Podľa jeho slov takýmto štýlom učil vždy. Odmieta však vlastné zásluhy na tom, že sa jeho prednášky dostali k takej širokej verejnosti.

„Keby na fakulte nebolo oddelenie propagácie, ktoré na rozdiel odo mňa nad takýmito vecami rozmýšľa, nikto by ma nepoznal. Som však vyvedený z miery z toho, že si to dokáže toľko ľudí pozrieť. Je to pomerne nezvyčajné,“ hovorí učiteľ matematiky. Je si však vedomý toho, že jeho prednášky ľudia nepozerajú preto, aby si ich na určitých miestach zastavovali a opakovali si matematické vzorce. „Je to však lepšie ako nič. Aspoň spoločnosť získa pocit, že matematici nie sú až tak mimo skutočného sveta, ako sme si pôvodne mysleli,“ žartuje večne dobre naladený učiteľ.