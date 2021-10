Prezidentka sa úprimne prihovorila verejnosti: Nie je hanbou požiadať o pomoc!

Psychické problémy môžu v náročnej situácii prerásť až do porúch a vyžadujú pomoc a liečbu presne tak ako telesné choroby. Nie je preto hanbou požiadať o pomoc, ak človek cíti samotu, úzkosť či depresiu. Pri príležitosti Dňa duševného zdravia to na sociálnej sieti zdôraznila prezidentka Zuzana Čaputová.

Prezidentka sa v krátkom videu prihovorila najmä deťom a mladým ľuďom. "Ak cítite úzkosť, strach alebo duševnú nepohodu, vedzte, že tento problém nemusíte zvládať sami. Každý problém má riešenie. Je veľmi dôležité, aby ste s takýmto problémom nezostali sami, ale zdôverili sa niekomu, komu dôverujete, niekomu dospelému vo vašom okolí. Alebo využili možnosť telefónnych liniek, kde vám vedia poskytnúť odbornú pomoc," zdôraznila hlava štátu.

Prezidentka poukázala na to, že je v poriadku byť odlišným a robiť chyby. "Často sa možno trápite pre to, že zlyhávate alebo robíte chyby, ale chyby sú vždy príležitosťou na to, aby ste sa niečo nové naučili. Možno niektorí z vás riešite to, že ste odlišní, že nie ste spokojní so svojou postavou, so svojím vzhľadom, ale práve to, že ste odlišní, vás robí jedinečným," uviedla Čaputová. Deti a mladých ľudí preto vyzvala, aby sa nebáli v prípade problémov vyhľadať pomoc.

Bezplatnú pomoc poskytuje Linka detskej istoty na čísle 116 111, Linka detskej dôvery na čísle 0907 401 749. Pomoc poskytuje aj krízová linka pomoci Ipčko na čísle 0800 500 333 alebo na poradna@ipcko.sk, tiež linka pomoci Chuť žiť pre ľudí s poruchami príjmu potravín na čísle 0800 221 080.