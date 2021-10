Obyčajné uštipnutie pavúkom malo vážne následky: Teraz môže byť žena rada, že žije

Najhoršia nočná mora! 21-ročná opatrovateľka, ktorá takmer prišla o ruku po uštipnutí "falošnou čiernou vdovou", sa teraz bojí spať vo vlastnej posteli. Upozorňujeme, že fotky nie sú vhodné pre citlivé povahy.

Ako píše The Sun, Morgan Curranová si spočiatku myslela, že je uhryznutie neškodné, ale o niekoľko dní neskôr jej pravá ruka opuchla "do veľkosti boxerskej rukavice“ a pod kĺbom na jej prostredníku pukla čierna vyrážka o veľkosti dvojeurovej mince. Na Morgan naliehal jej všeobecný lekár, aby išla na pohotovosť, kde ju zdravotníci napojili na infúziu a pozorne sledovali hnisajúcu ranu. Napumpovali do nej množstvo antibiotík a musela zostať v nemocnici päť dní, kde podstúpila dve operácie na vybratie infikovaného tkaniva. Teraz Morgan nalieha na kohokoľvek, koho uhryzne osemnohá beštia, aby ihneď vyhľadali lekársku pomoc. Lekári jej totiž povedali, že keby nebola liečená včas, mohla by zomrieť.

„S krvavými vecami som v pohode, ale keď mi dali dole obväz a videla som, čo pod ním bolo, ostalo mi zle od žalúdka,“ povedala. „Bolo ťažké si predstaviť, že to bolo na mne a vo mne. V najväčšej miere moja ruka vyzerala ako boxerská rukavica. Bola úplne nafúknutá a kvôli toľkému opuchu som nemohla narovnať prsty.“

Morgan, ktorá sa jedného rána v apríli roku 2019 zobudila s tým, že ju svrbí ruka, si myslela, že ju niečo uhryzlo, keď spala. V ten istý deň si všimla na parapete pavúka. „Som presvedčená, že to bol ten, ktorý ma uhryzol – na chrbte mal vzor lebky,“ vysvetlila. Opatrovateľka si pôvodne myslela, že hrčka vo veľkosti špendlíkovej hlavičky na jej ruke, je typické uhryznutie nejakého hmyzu a zadovážila si len pár antihistaminík. V priebehu dvoch dní sa však hrudka začala nafukovať a stred sčernal. „Niekoľko dní som o tom nepremýšľala, a potom to začalo vyzerať celkom vážne, sčernelo to a moja ruka bola veľmi opuchnutá, tak som išla do lekárne,“ povedala Morgan. „Povedali mi, že by som mala ísť na pohotovosť, ale v ten večer som mala ísť na koncert a povedala som si, že to bude v poriadku." Dodala, že v ten večer to bolo veľmi bolestivé a koncert si neužila tak, ako chcela. „Môj všeobecný lekár povedal, že musím ísť priamo do nemocnice a hneď na to mi dali do žíl niekoľko antibiotík a povedali, že budem potrebovať operáciu.“

„Lekár povedal, že rana bola infikovaná a že keby som to tak nechala o niečo dlhšie, mohla som prísť o ruku, dostať sepsu alebo prinajhoršom prísť o život." Po piatich dňoch v nemocnici bola Morgan prepustená. Denne si menila obväzy, kým sa rana nezahojila. Napriek tomu bola nútená vziať si päť týždňov voľna a dodnes, keď je zima, má ruku necitlivú. „Rozhodne si prajem, aby som si to nechala skontrolovať skôr, ako neskôr, možno by to nebolo také vážne,“ povedala Morgan. „Skôr, než si ľahnem do postele, skontrolujem posteľnú bielizeň. Zakaždým, keď vojdem do miestnosti, skontrolujem, či v rohoch niečo nie je. Niektoré noci tam nemôžem spať, tak idem do obývačky a spím na pohovke. Je to zvyčajne preto, že som zbadala pavúka, pokúšala som sa ho chytiť, ale spadol a nemohla som ho viac nájsť.“ Na záver dodala: "Moja rada pre každého, koho niečo uhryzne je nechať sa skontrolovať, pretože bolesť je neskutočne neznesiteľná. Operácia, bolesť a neustála necitlivosť jednoducho nestoja za to.“