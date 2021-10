Ľudská zlomyseľnosť nepozná hranice! Blondínku kruto šikanujú: Ženy sú najhoršie

Žena je hrdá na svoju veľkosť 26 - XXL, no neustále ju zosmiešňujú za to, že sa oblieka sexi, pričom dodáva, že ženy sú najhoršie a hovoria jej, aby si kúpila sťahovaciu bielizeň.

Ako píše The Sun, keď sa prihlásila na TikTok, Caitlan Redding cítila, ako jej puká srdce. K jej veľkosti sa ozval ďalší krutý komentár, a opäť to bolo od ženy. „Ľudia vždy píšu kruté veci," povedala influencerka, ktorá má 85-tisíc sledovateľov na svojich profiloch na Tiktoku, YouTube a Instagrame. „Si veľmi tučná a je to tvoja chyba“, je niečo, čo počúva často. Iní ľudia, často práve ženy, jej hovoria: „Dostaneš infarkt." Ďalšia vec, ktorú pravidelne číta, je: „Keď kráčaš, dochádza k zemetraseniam.“

Caitlan však nešikanujú len pre jej veľkosť. Ľudia ju obvinili z toho, že je rovnako zlá, ako ľudia, ktorí propagujú anorexiu, a povedali, že jej štíhly 23-ročný snúbenec Sam, s ktorým sa dala dohromady ako 15-ročná, má povinnosť ju podvádzať. „Je to rovnako nezdravé ako podvýživa," napísal nedávno na jej TikTok jeden krutý troll. „To by sme nemali podporovať a ja to nepodporujem. Nie je to dobré." Ďalší dodal: „Podpora obezity nie je v poriadku.“ Tiež jej bolo povedané, že by vyzerala „lepšie v sťahovacej bielizni“, pričom sú to práve ženy, ktoré ju šikanujú najviac. Jedna mamička tvrdila, že by svoju dcéru nenechala „ísť takto von“, keď mala Caitlan oblečenú sukňu.

„Ako žena väčšej veľkosti, prepáč, láska, ale preboha, vezmi si lepšiu spodnú bielizeň,“ napísal nedávno jeden troll. „Musíš investovať a nechať si urobiť podprsenku na mieru a kúpiť si sťahovacie nohavičky.“ Tiež ju zosmiešňujú, keď nosí svoje obľúbené obtiahnuté šaty, ale neprestala sa v nich chváliť svojou postavou. Dokonca pózuje v sexi spodnej bielizni. „Nemala by si nosiť obtiahnuté šaty na svoju veľkosť, priliehajú k tebe ako hovno k deke,“ povedal nejaký náborový konzultant.

„Je to tak nezdvorilé, nikdy by som také niečo nikomu nepovedala, svoje pripomienky si nechajte pre seba," povedala 22-ročná Caitlan. Tvrdí, že nepodporuje obezitu a ľudia do nej skáču, len aby mali koho kritizovať, pričom dodáva, nech si nájdu v živote niečo lepšie. Vyjadrila sa, že tomu nerozumie. Ľudia by za ňou neprišli na ulici a nepovedali by: „Ten outfit by s nejakou sťahovacou bielizňou vyzeral lepšie. Prečo je teda v poriadku hovoriť také veci online?" Pokračovala: "Je to nehorázne urážajúce. Je v poriadku, ak chce niekto nosiť sťahujúcu bielizeň, ale ja som so svojimi krivkami spokojná. Nebudem sa hanbiť za to, že nosím obtiahnuté šaty. Nechápem, prečo si väčšie dievča nemôže obliecť väčšie šaty a byť so sebou spokojné.“

Caitlan, ktorá sa pred siedmimi rokmi spoznala so stolárom Samom cez internet a zasnúbila sa s ním v auguste, povedala, že sa snažila nepripustiť si kruté komentáre trollov, ale veľmi ju trápili. „V minulosti som uvidela jeden komentár a Sam si uvedomil, že sa moja nálada zmenila a vyzerala som skľúčene," povedala. „Teraz sa na tom skutočne snažím zapracovať, pretože viem, že trollovia sú tí, ktorí šikanujú a nemajú pravdu. Ich činy by na mňa nemali mať vplyv. Kto sú oni, aby posudzovali moju postavu? Čo to s nimi má vôbec spoločné?“

Napriek tomu, že je Caitlan stopercentne spokojná s tým, ako vyzerá a ako sa cíti, nedávno začala nové dobrodružstvo za zdravším životným štýlom, ktoré zahŕňa fyzické cvičenie a diétu. „V skutočnosti si myslím, že vyzerám skvele a som sexi. Naďalej budem nosiť krátke sukne a bikini. Navyše, keď sme spolu so Samom začínali, bola som oveľa štíhlejšia, ale vždy ma uisťoval, že miluje akúkoľvek moju veľkosť. Náš sexuálny život je tiež skvelý – nie sú tam žiadne problémy!" dodáva. Jej snúbenec Sam má na celú situáciu jasný názor. „Som veľmi spokojný s naším vzťahom, Caitlan je najkrajšia osoba na svete a som šťastný, že s ňou môžem byť. Všetci trollovia sú ľudia, ktorí nie sú spokojní so svojim životom, takže cítia potrebu zhadzovať ostatných. V akom svete to žijeme, keď je toto v poriadku?“