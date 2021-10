Dráma do posledného momentu volieb! Koalícia Spolu porazila Babišovo Ano, pustí ich Zeman k moci?

Neuveriteľná dráma až do posledného momentu a nakoniec prekvapivé víťazstvo opozície!

V českých parlamentných voľbách nakoniec vyhrala opozičná koalícia Spolu, ktorá po napínavom súboji tesne, ale predsa porazila hnutie ANO českého premiéra Andreja Babiša (67). Väčšinu v parlamente tak získali dva opozičné subjekty, ktoré majú k sebe dlhodobo blízko. Povolebné rokovania by však mohol ešte skomplikovať prezident Miloš Zeman. Kto sa vo víkendových voľbách prebojoval do českého parlamentu a kto má bližšie k zostaveniu budúcej vlády?

Babiš nakoniec získal len niečo vyše 27 % hlasov a veľmi tesne ho nakoniec predbehla opozičná koalícia Spolu, ktorej súčasťou sú Občianska demokratická strana (ODS), TOP 09 a Kresťanskodemokratická únia - Československá strana ľudová (KDU/ČSL). Práve veľmi dobrý výsledok koalície Spolu je najväčším prekvapením volieb. Predseda ODS a líder Spolu Petr Fiala je tak nakoniec najväčším favoritom na funkciu budúceho českého premiéra. V sobotu večer zopakoval, že určite nebude rokovať s Babišom. „Možnú spoluprácu s hnutím ANO som vylúčil pred voľbami a stojím si za tým aj po nich. Nemohol by som sa ľuďom pozrieť do očí,“ povedal. Technicky môže ešte povolebné rokovania skomplikovať prezident Miloš Zeman, na ktorého sa teraz budú upierať všetky oči. Práve prezident, ktorý má podľa českých médií vážne zdravotné problémy, rozhoduje o tom, koho poverí viesť rokovania o zostavení vlády. Zeman sa už dávnejšie vyjadril, že sa tradične obráti na stranu, ktorá voľby vyhrá, no neodpustil si dôvetok, že hovorí o stranách, a nie o koalíciách. Už v nedeľu tak Zeman prijme vo svojom sídle Babiša, pričom toto stretnutie bolo avizované už vopred. O možnom stretnutí s víťazom volieb Fialom Hrad zatiaľ neinformoval.

Na treťom mieste vo voľbách skončila koalícia Piráti a Starostovia a nezávislí (STAN), ktorej výsledok sa nedá označiť inak ako prepadák. Predvolebné prieskumy jej ešte tento týždeň predpovedali zisk okolo 20 %, no nakoniec získala len niečo nad 15 % hlasov. Napriek zjavnému neúspechu si však Bartoš po voľbách nezúfa a postavenie menšieho partnera v budúcej koalícii mu neprekáža. „Predpokladám, že si zavoláme s druhou koalíciou,“ povedal novinárom vo volebnom štábe Pirátov v kultúrnom centre La Fabrika. Nebol to podľa neho zlý nápad, že šli Piráti v koalícii so stranou STAN? „Bolo lepšie, že sme do volieb šli v koalícii. Som rád, že som mal po boku Víta Rakušana (šéf STAN) a kryli sme si chrbát,“ povedal Bartoš. V každom prípade, Spolu a koalícia Piráti a STAN bude mať v 200-člennej snemovni väčšinu 108 poslancov, čo znamená, že najpravdepodobnejším výsledkom volieb bude práve spoločná vláda týchto dvoch subjektov.