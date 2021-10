Česi spoznali víťaza volieb: Neuveriteľný záver! Končí Babiš s politikou?

Po zrátaní takmer 100% hlasov vyhrala koalícia SPOLU.

V tesnom závere koalícia Spolu predbehla hnutie Andreja Babiša Ano. Prvýkrát od samostatnej republiky sa ocitli pod hranicou voliteľnosti ČSSD aj komunisti. Volebná účasť dosiahla takmer 65,5 percenta, čo je najviac od roku 1998, uviedla ČT24.

Po sčítaní všetkých hlasov do českej Poslaneckej snemovne sa po dramatickom finiši dostala do vedenia koalícia SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), ktorá predbehla vládne hnutie ANO premiéra Andreja Babiša.

Koalícia SPOLU získala 27,71% hlasov, ANO 27,21%. Tretí skončila liberálna koalícia Piráti a Starostovia s 15,53% platných hlasov. Do dolnej komory parlamentu sa dostala ešte populistická strana Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomia Okamuru, ktorá má 9,59 %hlasov. Hranicu piatich percent potrebnú na vstup do Poslaneckej snemovne neprekročila žiadna ďalšia z celkovo 22 kandidujúcich strán. Platí to aj o dosiaľ koaličných sociálnych demokratoch z ČSSD a komunistoch z KSČM, ktorí podporovali Babišovu vládu "zvonka". Obe strany pritom "vypadli" z Poslaneckej snemovne po prvý raz od vzniku samostatnej ČR.

U SPOLU se slaví, u ANO analyzuje, u ČSSD odstupuje. Nálady ve volebních štábech se hodně liší⤵️ pic.twitter.com/Vmf3jWjcX4 — CT24zive (@CT24zive) October 9, 2021

„Toto je zmena, my sme zmena, vy ste zmena,“ vyhlásil líder ODS a kandidát koalície SPOLU na premiéra Petr Fiala. Veľká časť jeho slov zanikla v radostnom hurhaji. Taktiež avizoval rokovania o vytvorení vlády s koalíciou Piráti s Starostovia, a to do 24 hodín

Součástí vítězné koalice SPOLU je i TOP 09. Tady je vyjádření její předsedkyně Markéty Pekarové Adamové. pic.twitter.com/i4DJnbc6pV — CT24zive (@CT24zive) October 9, 2021

Na základe sčítania hlasov z 99,6 percenta volebných obvodov obsadí v Poslaneckej snemovni koalícia SPOLU 71 kresiel. Hnutie ANO bude mať 72 mandátov, Piráti a Starostovia 37 poslancov a SPD 20 kresiel, ukazujú údaje servera iDnes.cz.

Český premiér Andrej Babiš v pondelok 4. októbra pripustil, že ak by jeho hnutie ANO skončilo po voľbách v opozícii, z politiky pravdepodobne odíde. Uviedol to pre rozhlasovú stanicu Frekvence 1. "Keby sme mali skončiť v opozícii, z politiky by som odišiel," uviedol Babiš. V takom prípade by ho nelákal ani prezidentský post. "Už som unavený z neustáleho hádania sa v politike. Prezidenta robiť nechcem," doplnil predseda vlády. To, či Babiš z politiky skutočne odíde, je nateraz otázne.

Parlamentné voľby do českej Poslaneckej snemovne sa konali v piatok 8. októbra a v sobotu 9. októbra.