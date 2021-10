Desivý požiar v hlavnom meste: Oheň šľahal zo známeho priemyselného areálu!

Z areálu šľahal hustý dym, ktorý vydesil obyvateľov!

V sobotu doobeda zachvátil priemyselný areál na Račianskej ulici v hlavnom meste rozsiahly požiar. V plameňoch sa ocitla staršia budova bývalého podniku Palma v asanácii. Situácia dala zabrať niekoľkým desiatkam hasičov.

Požiar podľa hasičov vypukol v sobotu pred desiatou dopoludnia a nahlásili ho hliadkujúci mestskí policajti. „Ide o historickú dvojpodlažnú budovu s rozlohou 60 x 40 metrov s dreveným krovom a eternitovou strechou,“ spresnili. Na mieste zasahovali hasiči zo všetkých bratislavských hasičských staníc a dobrovoľní hasiči z Ružinova, Petržalky, zo Starého Mesta a z Podunajských Biskupíc. „Strecha je komplet zachvátená plameňmi a nie je možné zasahovať zvnútra, lebo hrozí zrútenie vnútorných podlaží,“ uviedli hasiči. Tí museli tiež vykonať opatrenia, aby zamedzili rozšíreniu požiaru na okolité objekty a zrúteniu budovy. Keďže išlo o rozsiahly požiar, merali aj kvalitu ovzdušia a podľa informácií neboli namerané zvýšené hodnoty nebezpečných látok. Hrozivo vyzerajúci oheň si našťastie nevyžiadal zranené osoby či stratu na ľudských životoch. Oheň dostali pod kontrolu okolo piatej popoludní, z dôvodu vysokej škody predbežne vyčíslenej na 265-tisíc eur bola na miesto vyslaná expertízna skupina na zisťovanie príčin vzniku požiarov.

Horela lisovňa

V októbri minulého roka chátrajúci areál kúpil developer Corwin, ktorý sa tu chystá postaviť svoj projekt. V stanovisku spoločnosť spresnila, že došlo k požiaru v objekte bývalej lisovne. „Aká bola jeho bezprostredná príčina, v tejto chvíli nevieme. Celá udalosť bude predmetom vyšetrovania,“ napísali na sociálnej sieti. Situácia ich mrzí, keďže objekt bývalej lisovne v budúcnosti plánovali zachovať a zapracovať do svojej vízie - Palma pre ľudí: „Chceli sme ho adaptovať a zrekonštruovať rovnako, ako aj ďalšie industriálne stavby v rámci pripravovanej revitalizácie areálu.“ Corwin tvrdí, že už dlhodobo upozorňoval, že napriek ochranným opatreniam a snahe bezpečnostnej služby, ktorá dohliada na túto časť areálu bývalej Palmy, susediacu so železničnou traťou, nie je dlhodobo udržateľné zabezpečiť zdevastované objekty pred vniknutím nepovolaných osôb, bezdomovcov a kriminálnych živlov. „Tieto budovy tu stáli celé roky bez povšimnutia a ich stav je vo viacerých prípadoch už havarijný. Podobné incidenty vrátane opakovaných vlámaní do areálu sme v minulosti riešili a hlásili opakovane,“ uviedol s tým, že vyvinie maximálne úsilie s cieľom predchádzať podobným udalostiam.