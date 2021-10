Ako sa dostať na politické výslnie?

Stačí si zaplatiť prieskumy verejnej mienky a dostať ich do pozornosti médií. Takto na to šiel aj rakúsky kancelár Sebastian Kurz. Aspoň to naznačujú informácie z vyšetrovania jeho údajných praktík, ku ktorým sa mal znížiť ešte ako rakúsky minister zahraničných vecí. Po tom, čo tieto informácie koncom týždňa vyplávali na povrch, sa Kurzovi začala rúcať vláda a jeho jediný koaličný partner, Zelení, s ním odmietajú ďalej vládnuť. Aké sú možné scenáre ďalšieho vývoja u našich južných susedov?

Sebastian Kurz sa za niekoľko rokov z úplne neznámeho politika vyšvihol na najznámejšieho a najvplyvnejšieho politického harcovníka v Rakúsku. Ukazuje sa však, že za tým nemuseli stáť len jeho šikovnosť a rétorické umenie, ale aj nekalé praktiky. Kancelárie viacerých vládnych aj straníckych inštitúcií sa stali tento týždeň dejiskom dramatických momentov ako z akčného filmu. Vyšetrovatelia uskutočnili razie v úrade kancelára Kurza, na ministerstve financií a tiež v kanceláriách Kurzovej Rakúskej ľudovej strany (ÖVP). Hľadali dokumenty týkajúce sa údajných korupčných praktík, pomocou ktorých sa mal Kurz snažiť posilniť svoju politickú značku. Spolu s kancelárom čelí obvineniam ďalších osem ľudí vrátane kancelárovho hovorcu Johannesa Frischmanna a jeho mediálnych poradcov Geralda Fleischmanna a Stefana Steinera.

Čoho sa mal Kurz a jeho spolupracovníci dopustiť? V rokoch 2016 až 2018 si mali okrem iného platiť v denníku Österreich zverejňovanie falošných prieskumov verejnej mienky, ktoré sa z Kurza snažili spraviť úspešnejšieho a vplyvnejšieho politika, než akým v skutočnosti bol. Kurz aj jeho spolupracovníci akékoľvek obvinenia odmietajú. Zelení, menší koaličný partner Kurzovej ÖVP, však na to majú iný názor. Kurza už v piatok večer vyzvali, aby zo svojho postu odišiel, a to aj urobil. V sobotu večer ohlásil svoju rezignáciu. „To, čo teraz potrebujeme, sú stabilné podmienky,“ povedal Kurz novinárom vo Viedni a dodal, že chce zabrániť chaosu a zabezpečiť stabilitu. Zároveň tiež opäť zopakoval, že obvinenia voči nemu nie sú pravdivé.

Zelení: Odstráňte Kurza!

Vyjadrenia viacerých vplyvných politikov z vedenia Zelených ukazujú, že rakúsky kabinet má pred sebou len dve možnosti - buď z neho odíde Kurz a ľudovci postavia na čelo vlády namiesto neho niekoho iného, alebo vládu opustia Zelení, čím stratí parlamentnú väčšinu. „Je úplne jasné, že niekto taký už nie je schopný vykonávať úrad kancelára. Je povinnosťou ÖVP nominovať na post kancelára bezúhonného človeka,“ vyhlásila šéfka parlamentného klubu Zelených Sigrid Maurerová. Krátko na to takmer totožné slová zopakoval aj predseda strany Werner Kogler, ktorý je v Kurzovej vláde vicekancelárom.

PARLAMENTNÉ POČTY

183 - celkový počet poslancov Národnej rady, dolnej komory rakúskeho

parlamentu

Koalícia:

71 poslancov - Rakúska ľudová strana (ÖVP) kancelára Sebastiana Kurza

26 poslancov - Zelení - Zelená alternatíva

Opozícia:

40 poslancov - Sociálno-demokratická strana Rakúska (SPÖ)

30 poslancov - krajne pravicová Slobodná strana Rakúska (FPÖ)

16 poslancov - menšia liberálna strana NEOS

1 nezávislý poslanec