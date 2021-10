Život ohrozujúca šou v ČSMT v podaní fakíra: Nad jeho výkonom krúti hlavou aj kardiológ!

Nevysvetliteľné! Práve týmto slovom by sa dalo opísať vystúpenie fakíra Andrewa Stantona (41).

Ten sa postavil pred porotu a publikum jojkárskej šou Česko Slovensko má talent a predviedol číslo, ktoré všetkým vyrazilo dych. Jeho šou a to, ako hltal meče, všetci sledovali so zatajeným dychom. No to, čo prišlo neskôr, hraničí so životom a smrťou. Ako si mohol posunúť srdce?

Tohtoročná šou Česko Slovensko má talent je opäť plná prekvapivých a neuveriteľných vystúpení. Jedno také priniesol aj Andrew Stanton, ktorý prišiel z Las Vegas v Nevade. Jeho číslo sa začalo najprv hltaním mečov a neskôr bol dokonca zavesený na očných viečkach s mečom v krku. Na jednej strane mnohým prichádzalo nevoľno, no na druhej to bolo fascinujúce. Za jeho životom je však silný príbeh. „Väčšinu svojho života, približne od šiestich rokov, som prežíval bolesť a strach. Narodil som sa s detskou artritídou, trpel som bolesťou kĺbov. Mama ma učila správne dýchať, meditovať, aby som nemusel brať lieky. Keď som videl hltačov mečov, povedal som si, že to nie je možné. A začal som rozmýšľať, ako to urobiť. Nikto ma to neučil, začal som to skúšať sám. A podarilo sa mi to,“ priznal fakír.