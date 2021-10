Voľby v Česku: Sčítali už 80 percent hlasov, vedie hnutie ANO premiéra Babiša

Na základe sčítania hlasov z viac ako 80 percent volebných obvodov by sa do českej Poslaneckej snemovne dostali štyri strany.

Hnutie ANO a strana SPD by mali 100 mandátov, rovnako 100 kresiel by spoločne obsadila aj dvojica koalícií – SPOLU a Piráti a Starostovia. Informovali o tom spravodajské servery iDnes.cz, Novinky.cz a ČT24.cz.

Vedie hnutie ANO premiéra Andreja Babiša s 28,49 percenta hlasov pred koalíciou SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) so ziskom 26,14 percenta. Tretia je koalícia Piráti a Starostovia, ktorá si síce počas sčítania polepšuje, no stále výrazne stráca, keď má 14,69 percenta. Populistická strana Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomia Okamuru má 10,15 percenta.

Zvyšné strany vrátane sociálnych demokratov z ČSSD a komunistov z KSČM sú už pod hranicou piatich percent, potrebnou na zvolenie do dolnej komory Parlamentu ČR, ukazujú priebežné údaje Českého štatistického úradu na webovej stránke volby.cz.

Volebná účasť sa pohybuje na úrovni 64,6 percenta. Pred štyrmi rokmi prišlo hlasovať takmer 61 percent českých voličov.

Šéf ČSSD Jan Hamáček už potvrdil, že ak sa jeho strana nedostane do parlamentu, skončí ako jej predseda. "Kresla sa rozhodne držať nebudem," povedal s tým, že by napriek tomu zostal v politike ako radový člen ČSSD. "Je to strana môjho srdca," vyhlásil.

Líder koalície Piráti a Starostovia Ivan Bartoš po príchode do jej volebného štábu vyjadril presvedčenie, že demokratická opozícia uspeje a jeho subjekt bude zostavovať vládu s koalíciou SPOLU. "Budeme spolu rokovať ešte dnes," povedal novinárom.

Hnutie ANO v priebehu sčítania postupne mierne klesá. "Ak ANO získa okolo 28 percent, bol by to veľký úspech," povedala ministerka pre miestny rozvoj Klára Dostálová. Spoluprácu si dokáže predstaviť s akoukoľvek zvolenou stranou.

SPD za hlavnú podmienku pre prípadný vstup do vlády s ANO považuje zákon o referende, ktorý by umožnil hlasovať o vystúpení alebo zotrvaní Českej republiky v Európskej únii, uviedol podpredseda strany Radim Fiala. Zopakoval tiež, že SPD vopred vylučuje spoluprácu s koalíciou Pirátov a Starostov.

Čestný predseda TOP 09 Karel Schwarzenberg po príchode do štábu SPOLU povedal, že takýto priebežný výsledok koalície očakával. Piráti si podľa neho ešte polepšia vo veľkých mestách. Myslí si však tiež, že prezident Miloš Zeman "podrží" Andreja Babiša a vymenuje ho za premiéra, ktorým bude, pokým bude Zeman vo funkcii.