Kurz čelí vyšetrovaniu pre podozrenie z korupcie, rakúsky prezident reaguje: Vládna kríza

Rakúsky prezident Alexander Van der Bellen v piatkovom prejave k občanom vyhlásil, že krajina čelí vládnej kríze, ale nie kríze štátu. Vyjadril sa tak v súvislosti s vyšetrovaním kancelára Sebastiana Kurza a ďalších osôb z jeho blízkeho okolia pre podozrenia z korupcie. Informovala o tom agentúra APA.

Prezident po stretnutiach so šéfmi všetkých parlamentných strán poukázal na to, že o tom, čo bude ďalej, rozhodne v utorok Národná rada v hlasovaní o avizovanom vyslovení nedôvery vláde. Ako uviedol, on sám odporúčania v tejto záležitosti dávať nebude.

Van der Bellen uistil, že nedôjde k tomu, že sa krajina ocitne v nestabilnej situácii. Prízvukoval, že bude "pozorne dohliadať na to, aby schopnosť konať a integrita všetkých inštitúcií zostali zachované... a naša krajina zostala v rovnováhe". Schopnosť vlády konať je však podľa neho momentálne otázna a zdôraznil, že občania Rakúska majú právo "na vládu schopnú konať".

Prezident zhrnul, že zo strany prokuratúry boli vznesené vážne obvinenia, akými sú sprenevera a úplatkárstvo. V súčasnosti nie je známe, či dôjde i k obžalobe podozrivých, poznamenal Van der Bellen s tým, že platí prezumpcia neviny.

Na margo zverejnených četov, ktoré sú predmetom vyšetrovania, kritizoval ich "neúctivý tón" a podotkol, že od politikov očakáva iné správanie.

Šéfov politických strán vyzval, aby v tejto chvíli v prvom rade na blaho krajiny a nie na to, čo by mohli krátkodobo získať pre svoju stranu.