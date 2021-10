Žene oznámili, že je HIV pozitívna: Priateľ sa s ňou rozišiel, potom nastal veľký zvrat

Žene oznámili, že je HIV pozitívna. V tom čase mala priateľa, ktorý ju kvôli tejto diagnóze opustil. To, čo sa stalo potom, nikto nečakal.

Ako informuje The Sun, žene diagnostikovali HIV. Obrátilo jej to svet hore nohami a jej mama po odznení tejto správy skolabovala. Toto sa stalo ešte pred šiestimi rokmi, no žena o tom prehovorila na TikToku až teraz prostredníctvom profilu @elzbthhope. Spomínaná dáma bola na bežnej kontrole. Zdalo sa, že je všetko v poriadku, no pár dní na to dostala hrozivý telefonát. Keď prišla do ordinácie, gynekologička sa jej spýtala: "Ako dobre zvládate zlé správy?" Potom povedala to najhoršie: "Ste HIV pozitívna."

Šokovaná žena sa následne spýtala, ako veľmi to je vážne. "Zabezpečíme, aby ste žili čo najdlhšie," povedala lekárka. V tom čase mala priateľa, ktorému tiež okamžite vykonali testy. Výsledky boli negatívne, a tak sa rozhodol, že svoju partnerku opustí. Zobralo ju to tak veľmi, až sa pokúsila o samovraždu.

Potom však išla za ďalším odborníkom. Nechala sa znova otestovať. Spravila svoje najlepšie rozhodnutie v živote. Predchádzajúca lekárka sa totiž mýlila. Nebola vôbec HIV pozitívna. S touto správou si to namierila za svojou gynekologičkou a tá jej povedala: "Nevedela som toho veľa o HIV až do vášho prípadu...ale som rada, že ste negatívna."

Chyba nastala v tom, že prvé výsledky testu neboli síce negatívne, ale ani pozitívne. Boli reaktívne. "Moje výsledky boli reaktívne, čo znamená, že som mohla mať vírus, napríklad chrípku alebo niečo podobné," vysvetlila. Podľa nej bol problém v tom, že hoci testy vyšli reaktívne, jej gynekologička (s 20 ročnou praxou) ich vyhodnotila ako pozitívne. "Poslala ma von dverami bez brožúry, nedala žiadne telefónne číslo, na ktoré by som mohla zavolať," dodala.

Žena zavesila svoju skúsenosť na TikTok a má množstvo zhliadnutí. Hoci prešla veľmi ťažkým obdobím, ukázalo sa, kto skutočne má byť pri nej. Vtedajší priateľ evidentne nebol pre ňu tou správnou osobou.