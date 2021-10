Žena nastúpila do nesprávneho zdieľaného auta: Hrôza, komu sa dostala do rúk

Prípad, z ktorého vám nabehnú zimomriavky. Žena si zavolala zdieľané auto, ale nastúpila do nesprávneho vozidla. To, čím si prešla, by nemala zažiť žiadna žena.

Ako informuje People, žena nastúpila do nesprávneho auta. Išlo o Chevrolet Pickup, v ktorom bol Randall C. Johnson. Tento 49-ročný muž ju mal uniesť a následne znásilniť. Úrady ho už vzali do väzby. K nechutnému incidentu, ktorý sa odohral v Nashville, malo dôjsť 24. mája. Muž so ženou v aute dupol na plyn a odviezol ju na neznáme miesto. Podľa jej slov skončili niekde v poli v odľahlej oblasti a sexuálne ju napadol. Potom ju mal odviezť naspäť. Úrady predtým spomenuli aj výzor daného vozidla. K Randallovi ich však doviedol anonymný tip. Momentálne nie je jasné, či už dostal svojho zástupcu alebo podal námietku. Učiteľka sa odviezla taxíkom: Po tom, čo spravil vodič, teraz spáva s kladivom