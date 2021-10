Žena si dala zmrzlinu a nastalo hotové peklo: Stačila chvíľka a blondínka by prišla o život

Netušila, čo jej môže spôsobiť známa pochúťka. Annika Larson (22) z Texasu bola práve na dovolenke v Ríme, keď si dopriala zmrzlinu. Neskôr musela bojovať o svoj život.

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Ako informuje Daily Mirror, Annika bola so svojou mamou na dovolenke v Ríme koncom septembra. Prepukli však u nej problémy s dýchaním. Skončila v nemocnici a tam sa začal hotový boj o život.

Mladá turistka takmer zomrela po tom, čo si dala zmrzlinu. Dostala silnú alergickú reakciu. Annika je alergická na orechy. Vopred sa pýtala, či čokoládová a citrónová zmrzlina obsahuje túto ingredienciu. Bolo jej povedané, že nie. Žiaľ, opuchla jej tvár a ťažko sa jej dýchalo. Teraz je vďačná, že prežila. „Som alergická na všetky orechy a po vykonaní výskumu verím, že zmrzlina obsahuje kešu a mandľovú pastu," povedala.

V nemocnici ju označili za mimoriadne urgentný prípad. Annika omdlela a keď sa prebudila, myslela si, že zomiera. Ešteže mala pri sebe EpiPen. Nevie, čo by si bez neho počala.

Alergická reakcia u nej prepukla rýchlo. Predajca zmrzliny povedal, že je to vegánsky výrobok. Vtedy jej mohlo dôjsť, že by obsahovala orechy. „Išla som rovno do lekárne a vzal som antihistaminikum, ale stále sa to zhoršovalo," uviedla. Napokon použila aj svoj EpiPen, ktorý jej pomohol s dýchaním, ale problémy neustupovali.

Annika chce, aby boli prísady na produktoch lepšie vyznačené. "Keby som nekonala rýchlo, mohlo by ma to zabiť," vysvetlila. Veľkým prešľapom je, keď človek ani nevie, čo obsahuje produkt, ktorý predáva.