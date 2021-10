Doležal potvrdil čierny scenár: Bratislava zrejme nestihne vyčerpať peniaze na električku

Mesto Bratislava zrejme nestihne vyčerpať všetky peniaze alokované v eurofondoch v tomto programovom období na dokončenie električkovej trate do Petržalky.

V rozhovore pre TASR to povedal minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Potvrdil, že s primátorom hlavného mesta Matúšom Vallom má dohodu o projektoch v zásobe, čo však nemení nič na tom, že otázka, z čoho sa dofinancuje električka do Petržalky, je ešte otvorená.

"Akákoľvek dohoda nemení nič na tom, že nedokážeme vyčerpať pôvodný plán," poznamenal minister s tým, že pod plánom má na mysli dokončenie električkovej trate do Petržalky do konca roku 2023.

"Ja to ešte nemám oficiálne, ale podľa všetkého to vyzerá tak, že pán primátor nestihne vyčerpať všetko, čo bolo alokované na električku," uviedol minister a dodal, že preto je dohoda na zásobníku projektov.

"Ale to, z čoho bude dofinancovaná električka, na to odpoveď nemám. My ešte nepoznáme štruktúru budúceho programového obdobia a to, či sa projekt môže fázovať, teda prelínať medzi dvoma programovými obdobiami o tom nerozhodujem ja, ale Európska komisia," vyjadril sa Doležal. Jedna vec je podľa neho utilizácia zdrojov, ktoré Bratislava nedokáže vyčerpať do konca roku 2023, ale to, z čoho bude zaplatené predĺženie električkovej trate, je ešte otázne.

Dofinancovanie projektu v budúcom programovom období však bude podľa Doležala už na úkor iných projektov v rámci celého Slovenska. "V rámci celého Slovenska, pretože to sa týka kohézneho fondu," vysvetlil minister. Z toho plánuje ministerstvo financovať napríklad diaľnicu D3.

Na otázku, či podobný problém hrozí aj pri iných projektoch zo súčasného programového obdobia, minister odpovedal, že jednoznačne áno. "Máme projekty, ktoré sú v ohrození čerpania, najmä Slovenská správa ciest (SSC), ktorá je dlhodobo podfinancovaná, má málo ľudí a nestíha čerpať eurofondové projekty tak, ako by mala," uzavrel minister s tým, že tam urobilo ministerstvo isté opatrenia a stále je možné tie projekty stihnúť. Dodal však, že ministerstvo pripravuje projekty do zásobníka. "To znamená, že my máme nadobstarávané, máme pod čiarou projekty, ktoré vieme realizovať v prípade zlyhania, ako napríklad bratislavská električka," dodal Doležal.