Chcete nájsť medzeru na trhu a preraziť aj v zahraničí? Úspešný slovenský podnikateľ vám poradí, ako na to

Po skončení vysokej školy sa Tomáš Sokol zamestnal v digitálnej agentúre, kde získal základné poznatky o online marketingu. Túžil vybudovať niečo vlastné, realita však prekonala jeho očakávania. Dnes predáva tovar už v troch krajinách.

Dôležité je poznať trh

Tomáš Sokol uvažoval o založení e-shopu už dlhšie – nevedel však, s akým tovarom. Jedného dňa ho manželka vzala na hodinu jogy a tam zažil „aha moment“. Okamžite vedel, aký obchod chce založiť. Oslovil aj svojho brata a pustili sa do práce. Najskôr si však urobili dôsledný prieskum trhu.

„Zistili sme, že veľa jogových značiek u nás stále chýba. Videli sme aj to, že téma jogy samotnej je u nás za posledné roky na vzostupe. Zhováral som sa s ľuďmi, ktorí sa o to isté pokúšali v roku 2012, no na Slovensku v tom momente ešte nebola dostatočná klientela na takýto obchod. Nám sa však podarilo trafiť správny čas,“ vysvetľuje Tomáš Sokol.

Keď už vedeli, že idú správnym smerom, založili malý e-shop s názvom Flexity.sk na e-shopovej platforme Shoptet. Pôvodne to mala byť iba taká „bokovka“ popri zamestnaní. „Sklad sme zriadili iba v byte a zásielky sme nosili na poštu ráno pred prácou,“ spomína Tomáš. Ani jeden z bratov vtedy ešte netušil, čo sa im za pár mesiacov podarí rozbehnúť. Trpezlivosť a poctivosť priniesla ovocie.

Výpoveď v práci a naplno do podnikania

Netrvalo to však dlho a veľkosť klientely, počet objednávok a čas, ktorý si ich e-shop vyžadoval, Tomáša prinútili dať vo svojom zamestnaní výpoveď. V tom čase tak trochu zariskoval, ale veril svojim plánom.

„Ešte stále ma to nedokázalo uživiť, fungoval som z rezervy. Nakoplo nás však, že sme sa v roku 2018 dostali do finále slovenskej e-shopovej súťaže MastersGate, a postupne sme to začali vnímať profesionálnejšie,“ rozpráva.

Rok 2018 napokon ukončili s tržbami takmer 90-tisíc eur. Začiatkom roka 2019 sa spojili s iným jogovým e-shopom a Flexity sa stal lídrom segmentu na slovenskom trhu. Dostali sa do bodu, keď internetový obchod uživil nielen Tomáša, ale zamestnanie opustil aj jeho brat a svoj podnik mohli posúvať dopredu spoločne.

Čas na prvých zamestnancov

Hoci si vedenie vlastného e-shopu možno predstavujete ako nekončiacu sa realizáciu vašich kreatívnych nápadov, pravda je, že niekedy jednoducho nebudete stíhať. „Aj ja som sa dostal do bodu, keď som už nemal čas na rozvoj a budovanie e-shopu, pretože denná operatíva s expedíciou objednávok a zákazníckou podporou neustále rástla,“ spomína Tomáš Sokol na zlomový moment vo svojom podnikaní.

Práve vtedy sa vo Flexity rozhodli pre prvú zamestnankyňu – najprv iba na niekoľko hodín denne, po pár mesiacoch už na plný úväzok. Neprešlo veľa času a tím sa rozrástol o ďalších ľudí. „V roku 2020 sme už fungovali v troch jazykových verziách s tromi zamestnancami. Ďalší človek pribudol pri expanzii do Maďarska,“ hovorí Tomáš. Jedným dychom dodáva, že okrem spoľahlivých zamestnancov stavili aj na kvalitnú automatizáciu procesov. Na web dal množstvo dôležitých informácií s odpoveďami na najčastejšie otázky zákazníkov, vďaka čomu nemuseli najímať ďalšiu pracovnú silu na komunikáciu. To môže byť pre malých e-shoperov na začiatku doslova rozhodujúce.

Spoľahlivé riešenie

Dobrá automatizácia na e-shope Flexity funguje aj vďaka platforme Shoptet, na ktorej je postavený. Toto riešenie si Tomáš so svojím bratom vybrali po niekoľkomesačnom prieskume a dôslednom porovnávaní služieb od rôznych firiem. „Ako nováčikovia sme si netrúfali skúšať vlastné riešenie a hľadali sme preto pre nás spoľahlivého a stabilného partnera,“ vysvetľuje.

So Shoptetom, na ktorom v súčasnosti funguje už viac ako 28-tisíc internetových obchodov, sú maximálne spokojní. V začiatkoch im pomohlo množstvo integrácií v základnej ponuke s možnosťou rozširovať e-shop o ďalšie doplnky. Keď pribudli prví zamestnanci, ocenili aj jednoduchú administráciu. „Shoptet má prehľadné prostredie a intuitívnu navigáciu, čo je dôležité pre celý tím. Každý nový člen sa v ňom totiž veľmi rýchlo zorientuje a dokáže okamžite pracovať naplno,“ vraví Tomáš, ktorý riešenie od Shoptetu odporúča všetkým začínajúcim e-shoperom.

Na expanziu sa treba pripraviť

Vďaka službám Shoptetu mali Tomáš so svojím bratom bezproblémovú aj expanziu na zahraničné trhy. Ako sám vraví, netreba sa jej báť. Dôležité je iba napredovať postupne. S Flexity sa presunuli na český trh už po roku od založenia obchodu. Potom postupne vytvorili anglickú verziu e-shopu a na rad prišla aj expanzia do Maďarska.

„Vďaka fyzickej prítomnosti na Slovensku a možnosti osobného predaja tu máme stále najväčší podiel objednávok. Zatiaľ sa nám darí medziročne rásť dvojnásobne, no boli dokonca mesiace, keď český trh predbiehal aj ten slovenský. Maďarsko sa nám podarilo rozbehnúť takmer okamžite a očakávame, že jeho podiel sa zvýši najmä počas našej hlavnej sezóny, ktorá je koncom roka.“ hovorí Tomáš.

Pri expanzii na cudzie trhy sa každý obchodník musí pripraviť na legislatívne a iné odlišnosti, ktoré treba vopred zapracovať. V Česku bratia Sokolovci narazili na veľké množstvo e-shopov a zahltený trh, čo si vyžadovalo viac investícií do marketingu. Sú tu však aj ďalšie rozdiely. „Česko má napríklad iné sadzby DPH. V Maďarsku bolo potrebné zaokrúhliť všetky ceny tak, aby sa končili 0 alebo 5 z dôvodu spracovania objednávok,“ vysvetľuje Tomáš a prezrádza aj ďalšie plány: „Najbližšie sa chystáme na Chorvátsko, kde už máme zakúpenú doménu a mapujeme lokálne špecifiká trhu.“

