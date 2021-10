Alarmujúca situácia na cintorínoch: Dušičky sú čistou pohromou!

Na cintorínoch vzniká množstvo nerecyklovateľného odpadu.

V období okolo Dušičiek je to až alarmujúce. Upozorňuje na to Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Dôkazom podľa neho je aj nedávna analýza odpadových košov na bratislavskom cintoríne Vrakuňa. V koši sa tu nachádzalo 86,80 percenta odpadu, ktorý by sa dal vytriediť. Viac ako polovica (57,3 percenta) z toho bol zelený kompostovateľný odpad.

Na slovenských cintorínoch je podľa Moniky Suchánskej, odborníčky na prírodné pohrebníctvo z projektu Živice - Záhrada spomienok, tendencia hroby prezdobovať množstvom umelohmotných dekorácií. "Od vencov cez plastové kahance až po LED sviečky. Toto všetko vytvorí ťažko separovateľný odpad,“ skonštatovala.

Na trhu pritom podľa jej slov existuje množstvo náhrad za sviečky, kahance a iné predmety, ktoré ľudia na cintoríny nosia, a sú ekologickejšie. "Keď chcete na hrob niečo priniesť, skúste sviečky z rastlinného alebo včelieho vosku, plastové kahance vymeňte za sklenené alebo zvoľte lucerny. Vymeňte tiež umelé kvety za živé," priblížila. V Živici sa snažia o zmenu celého konceptu pohrebníctva. Vo Zvolene je ekologický cintorín Záhrada spomienok, kde sa pochováva do rozložiteľných urien. "Nenájdete tam náhrobky, hrobové miesta sú v trvalkových záhonoch a v okolí stromov," priblížila Suchánska.

Riaditeľ bratislavského mestského pohrebníctva Marianum Róbert Kováč povedal, že krátko pred a po Sviatku všetkých svätých (1. 11.) je miera návštevnosti na cintorínoch aj o 200 percent vyššia ako počas iných období. S tým súvisí aj zvýšenie množstva odpadu. "Vnímame potrebu skvalitniť životné prostredie pre ďalšie generácie. Jedna z ciest, ktorú považujeme za pomerne jednoduchú, je práve triedenie odpadu," skonštatoval.

Na to, aby mohli zvoliť optimálne a efektívne riešenia na zvýšenie miery triedenia na cintorínoch, bolo potrebné zistiť, čo všetko ľudia vyhadzujú do zmesových kontajnerov na cintorínoch. Aj preto realizovali analýzu odpadov na cintoríne Vrakuňa. "Na bratislavských mestských cintorínoch plánujeme postupne vytvoriť také stojiská odpadu, aby ľudia nemuseli rozmýšľať, čo kam vyhodiť, ale aby im to bolo ihneď jasné,“ avizuje Kováč.

Separovanie odpadu na cintorínoch v hlavnom meste bolo jednou z hlavných tém pri výbere nového riaditeľa pohrebníctva Marianum. Kováč vo svojej prezentácii v rámci výberového konania deklaroval zavedenie environmentálnych opatrení. Na cintorínoch v Bratislave plánuje zaviesť triedený zber odpadu. Marianum chce dostať do povedomia verejnosti ako organizáciu, ktorej prioritou je ekológia.