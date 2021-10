Lekárka Letanovská chce diskutovať o povinnom očkovaní: Čo na to ministerstvo?

Vzhľadom na tretiu vlnu pandémie, narastajúci počet nakazených, hospitalizovaných či umierajúcich ľudí na nový koronavírus je čas otvoriť diskusiu o povinnom očkovaní vybraných skupín obyvateľstva.

Myslí si to lekárka a podpredsedníčka mimoparlamentnej strany Spolu Andrea Letanovská. Podľa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR povinné očkovanie nie je aktuálnou témou.

Ako sa zmení covidová mapa od pondelka? V bordovej farbe bude 16 okresov

Letanovská je presvedčená, že očkovanie by malo byť povinné pre zdravotníkov, pracovníkov v sociálnych službách a kolektívnych zariadeniach a pre kľúčové profesie kritickej infraštruktúry. Nasledovať by mali seniori, chronicky chorí, onkologickí pacienti, ľudia so zníženou imunitou a obyvatelia komunít s vysokou mierou interakcie. "Vyzerá to tak, že miera dobrovoľnej zaočkovanosti dosiahla svoj limit, čo nie je vzhľadom na rýchlo sa šíriacu tretiu vlnu vôbec dostačujúce," skonštatovala Letanovská.

Pripomenula, že viaceré zahraničné krajiny už k povinnému očkovanou pristúpili. Strana Spolu preto navrhne MZ, poslancom Národnej rady SR a demokratickým parlamentným aj mimoparlamentným politickým stranám otvorenie odbornej diskusie o tom, ako by sa povinné očkovanie dalo zaviesť do praxe aj v rámci SR.

Povinné očkovanie nie je podľa rezortu zdravotníctva aktuálnou témou. "Zaviesť povinné očkovanie je totiž možnosťou, ale s otáznym efektom. V tejto chvíli sme za to, aby sa ľudia pre očkovanie rozhodli dobrovoľne. Faktom zároveň je, že ministerstvo spravodlivosti vypracovalo analýzu, z ktorej jasne vyplýva, že povinné očkovanie je z hľadiska právneho možné zaviesť," dodala pre TASR hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová.