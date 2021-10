Dvojičky minuli tisíce na operácie, aby vyzerali identicky: Extrém, do čoho idú teraz

Nemajú kam inam dávať peniaze? Dolly a Daisy Simpson (25) z britského Stockton-on-Tees minuli na plastické operácie už poriadny balík. So zmenami však ani zďaleka neskonšili.

Ako informuje Daily Mail, dvojičky minuli už 140 000 libier (164 499,30 eur) na plastické operácie, len aby vyzerali rovnako. Tentokrát si chcú dať prerobiť vagíny, nech sú tiež úplne identické. Okrem toho uvažujú aj nad vylepšením svojich zadkov.

O všetkých plánoch prehovorili v relácii The Morning. Prítomná bola aj ich mama Christina. Tá bola popravde troška zdesená. Netušila, čo všetko chcú podstúpiť jej dcéry. „Takže chcete, aby ste vyzerali rovnako, ale obe máte veľmi odlišné tváre," zhodnotil moderátor Phillip Scofield. Daisy priznala, že má guľatejšiu tvár, no štruktúra kostí sa nedá zmeniť. Napriek tomu sa snaží podobať na svoje dvojča najviac, ako sa len dá.

So zákrokmi začali, keď mali 18 rokov. Vtedy si dali napichať pery a tak veľmi sa im to zapáčilo, až začali uvažovať, čo ešte by mohli na sebe vylepšiť. Nasledoval nos a prsia. Teraz sa chcú zamerať na svoje vagíny. "Dolly podstúpila labioplastiku a ja som ju ešte nemala," povedala Daisy. Tá sa ešte nedostala na zákrok kvôli opatreniam v súvislosti s pandémiou koronavírusu.

Moderátora zaujímalo, prečo sa tak musia na seba veľmi podobať. „Nepotrebujeme sa na seba podobať, len máme obe takú neistotu," povedala Daisy. Podľa Dolly ide o to, aby sa stali svojím ideálnym JA. Práve ona je z dvojičiek väčší extrém. Obe chcú podstúpiť rovnaké zákroky u tých istých chirurgov, no Dolly to skutočne preháňa omnoho viac.

Predtým bol spomenutý aj zákrok ohľadom zdvihnutia zadkov. Daisy dostala otázku, či sa toho nebojí, pretože podľa štatistiky tento typ brazílskej operácia môže usmrtiť 1 ženu z 300. To ju na tom odrádza, no dúfa, že ak sa pre to rozhodne, skončí v dobrých rukách.

Matka Christina berie ich nápady ťažko. Svoje dcéry považovala za krásne ešte pred procedúrami. „Verím, že to spôsobili rôzne veci. V škole boli šikanované, pretože boli dvojčatá a rovnako oblečené. Nemali zo seba dobrý pocit. Sociálne médiá majú veľký vplyv," vysvetlila. Je za to, aby boli jej dievčatá šťastné, no za akú cenu? Ako ďaleko sú ešte ochotné zájsť? To sú otázky, ktoré ju naozaj trápia.

Dvojičky vysolili na operácie poriadny balík. Ten získali prostredníctvom uverejňovania nahého obsahu na OnlyFans. Christina sa o tom hovorí veľmi ťažko. Daisy a Dolly žili v prenajatom byte, keď udrela pandémia COVID-19. Museli si nejako platiť účty, a tak si týmto začali zarábať. Domov sa nechceli vrátiť za žiadnu cenu. Mama sa o ne však bojí, ale netrúfa si brániť im v operáciách. Nechce prísť o svoje dcéry. Urobila by všetko, čo je v jej silách, no nemá šancu ich zastaviť pred zmenami.