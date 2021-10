Pozná ich každý, ich sila Vás však prekvapí!

Žijeme v dobe, pre ktorú sa stres stáva samozrejmosťou. Hektický životný štýl si na nás nepochybne vyberá svoju daň a civilizačné choroby sme sa naučili brať ako súčasť nášho života.

Jedna šálka kávy strieda druhú, ale vytúžená životná pohoda sa napriek tomu nedostaví. Práve oxidačný stres v našom tele môže byť príčinou akútnych a chronických ochorení.

Potraviny našich babičiek, sú dnes považované za superpotraviny.

Zaiste všetci budeme súhlasiť, že príroda ponúka množstvo možností ako si môžeme posilniť svoju imunitu a tým eliminovať oxidačný stres. Takýmto prírodným zdrojom, bohatým na vitamíny a zdraviu prospešné látky sú takzvané superpotraviny. Nemusíme však hneď siahať po exotických plodoch a semenách, nájdeme ich aj doma. Každé ovocie je bezpochyby zdravé. Rôzne druhy ale majú rôzne vlastnosti.

Typické RETRO ovocie - MORUŠA chráni naše cievy a pomáha aj diabetikom

V plodoch moruše objavíme látku, ktorá sa nazýva resveratrol. Táto látka je známa predovšetkým pre svoje ochranné účinky na srdce i cievy. Vďaka tomu pôsobí ako prevencia proti kardiovaskulárnym ochoreniam. Potešujúca je i správa, že moruša pomáha i v prípade udržania normálnej hladiny krvného cukru. Je to kvôli obsahu moranolínu, ktorý má schopnosť spomaliť vstrebávanie sacharidov a ocenia ho napríklad pacienti trpiaci cukrovkou.

Prvou pomocou pri liečbe zápalov a bolesti močových ciest sú plody BRUSNICE

Brusnice boli najčastejšie prvou pomocou našich predkov pri liečbe zápalov a bolesti močových ciest. Dnes tomu nie je inak a my i v dnešnej dobe vieme v tomto smere oceniť silné účinky brusníc. Brusnice okrem vylučovacej sústavy pozitívne ovplyvňujú i zdravie pečene a žalúdka. Sú mimoriadne bohaté nielen na vitamíny (okrem vitamínu C, E a B6 obsahujú i vitamín K1), ale i na meď.

Kráľovná antioxidantov ARÓNIA posilní imunitu a pomôže aj v boji s rakovinou!

Arónia čiernoplodá má vysoký obsah bioaktívnych látok, ktoré majú blahodarný účinok na celkové zdravie. Antioxidanty, ktoré plody arónie obsahujú, zmierňujú dopad oxidačného stresu na organizmus. Arónia je v prípade cukrovky, onkologickej liečby a kardiovaskulárnych ochorení odporúčaná ako podporná liečba. Okrem toho môže skvelo podporiť imunitný systém, čo je v dnešnej koronavírusovej dobe naozaj veľmi vítané.

Obľúbené a vyhľadávané ČUČORIEDKY dokážu ochrániť váš zrak.

Pracujete často na počítači a Vaše oči sú vystavené žiareniu z obrazovky po dlhý čas? Potom by ste rozhodne po čučoriedkach mali siahnuť. Obsahujú naozaj úctyhodné zastúpenie antioxidantov, vitamínov i minerálov. Objavíme v nich látky, ktoré sa nazývajú antokyán. Medzi podstatný účinok antokyánov patrí i výživa a regenerácia krvných vlásočníc, ktoré sú zodpovedné za prívod kyslíku do sietnice oka. Pravidelná konzumácia čučoriedok je v štúdiách spájaná so znížením únavy očí. Na ich výnimočných schopnostiach sa podieľa i vysoký obsah karotenoidov, luteínu a zeaxantínu. Čučoriedky dokážu nielen zlepšovať zdravotné problémy spojené s videním.

Máme pre Vás 5 tipov, ako zaradiť ovocie do svojho jedálneho lístka

Hneď na začiatku sa nám v mysli vynorí čerstvé ovocie. Nemali by sme zabúdať na jeho pravidelnú konzumáciu. Svoj jedálny lístok však môžete obohatiť i ďalšími dobrotami z ovocia, ktoré objavíte na stránkach spoločnosti ZAMIO:

Ovocné šťavy – pohár aróniovej alebo rakytníkovej šťavy rozhodne spestrí váš denný režim

Sušené ovocie – dobrota, ktorú si so sebou môžete pohodlne vziať i na cesty

Smoothie prášok – vaše ranné smoothie môže predstavovať nálož plnú vitamínov potrebnú na celý deň

Sušené čaje – príjemné a zdravé dúšok po dúšku

Ovocné sirupy a džemy – ocenia hlavne deti pre ich lahodnú chuť

