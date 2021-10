Kedy budú domovy sociálnych služieb očkovať treťou dávkou? Lengvarský prezradil podrobnosti

Domovy sociálnych služieb (DSS) sa už niekoľko dní pripravujú na očkovanie treťou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19.

V stredu to po rokovaní ústredného krízového štábu oznámil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) s tým, že očkovanie v nich je otázkou budúceho týždňa. Doplnil, že budúci týždeň začnú aktívne oslovovať ľudí, ktorí majú nejaký imunodeficit. Aj tí by mali byť pri tretej dávke uprednostnení. "Pokiaľ budeme mať tieto dve skupiny rozbehnuté a proces tam bude pokračovať tak, ako si predstavujeme, tak je to otázka jedného týždňa, keď spustíme očkovanie aj pre verejnosť," informoval.

Po rokovaní sa k samotného priebehu pandémie opatrne vyjadroval aj Vladimír Krčméry z krízového štábu. "Myslím si, že ten vývoj kopíruje moje predpoklady, teda relatívny prudký nárast, stabilizácia na nižších číslach ako vlani v rovnakom období a pozvoľný pokles," spresnil. Kedy sa podarí definitívne pandémiu zvládnuť, je podľa neho v tejto chvíli predčasné hovoriť.