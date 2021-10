Ak cestujete na trati Bratislava – Komárno, na toto sa pripravte v októbri

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), ktoré sú správcom železničnej infraštruktúry, spustili od začiatku októbra rozsiahlejšiu výlukovú činnosť na trati Bratislava – Dunajská Streda – Komárno.

Trvať by mala do konca októbra a spôsobí meškanie vlakov. Upozornil na to hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč.

V rámci mesačnej výluky sú realizované údržbové práce tratí, výrub vegetácie pozdĺž železničnej trate, opravy výhybiek, mostov a podobne. "Výluky realizuje správca infraštruktúry spravidla v časoch mimo dopravnej špičky, no aj napriek tomu sa táto činnosť výraznejšie dotkne osobnej železničnej dopravy. Na uvedenej jednokoľajnej trati má za následok dočasné obmedzenia traťových rýchlostí vlakov, čo spôsobuje meškanie vlakov," priblížil Kováč. Na niektorých úsekoch tratí zároveň dôjde pre jednotlivé práce k vylúčeniu celých úsekov tratí z prevádzky, v dôsledku čoho je zavádzaná náhradná autobusová doprava.

Medzi Veľkým Mederom a Dolným Štálom bude 9. – 10. októbra dvojdňová nepretržitá výluka. Nepretržitá výluka bude aj medzi Dolným Štálom a Dunajskou Stredou, a to 23. až 24. októbra. Medzi Orechovou Potôňou a Lehnicami bude výluka 27. a 28. októbra v čase 10.20 do 13.50 h. V úseku Dunajská Streda – Orechová Potôň je avizovaná výluka 25. a 26. októbra od 10.30 do 13.50 h. Medzi Dolným Štálom a Dunajskou Stredou bude 22. októbra v čase od 09.20 do 13.00 h. Úsek medzi Veľkým Mederom a Dolným Štálom čaká výluka 11. a 12. októbra v čase od 09.00 do 13.10 h. V úseku Zemianska Olča – Veľký Meder bude výluka 6., 7., 8. a 13. októbra v čase 08.30 až 13.30 h. Medzi Zlatnou na Ostrove a Zemianskou Olčou je výluka avizovaná 14., 15. a 21. októbra v čase 08.20 až 13.10 h. Na úseku Komárno – Zlatná na Ostrove zasa 18., 19. a 20. októbra v čase 08.30 až 13.00 h. Medzi Lehnicami a Kvetoslavovom bude výluka 16. októbra od 10.20 do 14.10 h. V týchto prípadoch bude zabezpečená náhradná autobusová doprava.

Všetky aktuálne informácie s podrobným zoznamom konkrétnych vlakov a náhradnou autobusovou dopravou na budúci týždeň sú pre cestujúcich dostupné na výveskách vo vestibuloch železničných staníc, na výveskách vo vlakoch aj na webovej stránke ZSSK.