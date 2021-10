Analytik komentuje fungovanie škôl počas pandémie: Z jednej veci má obavy

Stratégia, aby sa školy nezatvárali plošne ako počas prvej a druhej vlny pandémie, je správna.

Mala sa realizovať od začiatku. Pre TASR to uviedol v súvislosti so zhoršujúcou sa pandemickou situáciou na Slovensku analytik Centra vzdelávacích analýz Michal Rehúš. Obáva sa však, že v prípade väčšieho rozsahu zatvárania škôl sme rovnako nepripravení poskytnúť vzdelávanie deťom, ktoré sú napríklad zo sociálne znevýhodneného prostredia.

"Prístup, že ak je jeden nakazený žiak v triede, tak sa zatvára len tá trieda, a minimalizovanie času, keď budú títo žiaci doma, je správny spôsob," povedal analytik. Má obavy, že keby prišlo opäť k väčšiemu zatáraniu škôl, tak by sa opäť rezignovalo na riešenie. "Má dôjsť k dovybaveniu škôl technológiami, ale to sa asi stane až keď tretia vlna prehrmí, a to už bude asi neskoro. Ak dôjde k zatváraniu, ktoré bude mať väčší rozsah, tak sme rovnako nepripravení poskytnúť deťom, ktoré nemajú zariadenia, podporu," uviedol Rehúš.

Z výsledkov prieskumu Centra vzdelávacích analýz a Komenského inštitútu vyplýva, že počas druhej vlny pandémie sa do dištančnej výučby pravidelne zapájalo 81 percent detí a takmer vôbec sa nezapájalo desať percent žiakov druhého stupňa základných škôl. "Vidíme, že v porovnaní s prvou vlnou sú tie čísla porovnateľné, nejako výrazne sa to nezmenilo. Je to pochopiteľné, keďže štát neposkytol deťom technologické zariadenia, aby sa mohli pripájať," povedal Rehúš.

V školskom roku 2021/2022 sa školy nemajú zatvárať plošne. V prípade pozitívneho prípadu sa postupuje podľa vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR.