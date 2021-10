Sakovej sa nepozdáva voľba policajného prezidenta: Bude to presný opak apolitickosti

Voľba nového prezidenta Policajného zboru bude presný opak apolitickosti.

Nezaradená poslankyňa a exministerka vnútra pôsobiaca v mimoparlamentnom Hlase-SD Denisa Saková to uviedla v reakcii na legislatívny návrh koaličných poslancov, aby policajného prezidenta sám volil minister vnútra.

"Súčasná dohoda vládnej koalície, že prezidenta Policajného zboru vyberie minister vnútra a môže ho aj kedykoľvek odvolať, je presný opak tvrdenia, že výber bude apolitický. Za zvláštny považujem aj fakt, že takéto vážne zmeny sú predkladané cez poslanecké návrhy a nie vládny návrh, ako keby vláda SR už úplne prestala pracovať," komentovala na sociálnej sieti Saková.

Poslankyňa skonštatovala, že minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) hovorí o zmene spôsobu voľby prezidenta Policajného zboru už od minulého roku, doteraz však žiadny legislatívny návrh nepredložil. Podotkla, že práve dnešná koalícia v minulom volebnom období razantne požadovala zmenu spôsobu voľby prezidenta tak, aby bol výber apolitický a transparentný.

Podľa súčasného zákona vymenúva policajného prezidenta minister vnútra na základe výberového konania pred odbornou komisiou a po verejnom vypočutí vo Výbore Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť, ak tento výbor odporučí jeho vymenovanie. Rovnaký postup je aj pri riaditeľovi inšpekcie, ktorého však vymenúva na návrh ministra vnútra vláda. K súčasnej právnej úprave došlo počas pôsobenia Sakovej vo funkcii ministerky.

Koaliční poslanci v novele zákona navrhujú posilnenie kompetencií ministra vnútra pri vymenovaní a odvolávaní prezidenta Policajného zboru a riaditeľa Úradu inšpekčnej služby. Minister by nemal byť viac viazaný odporúčaniami výboru, ale kandidáta si má vyberať sám. Verejné vypočutie kandidáta v parlamente má byť zachované, no má mať iba konzultačný charakter. Odvolať šéfa polície, ale aj inšpekcie by mohlo byť možné aj bez udania dôvodu.

Ako vysvetlil premiér Eduard Heger (OĽANO), koalícia sa zhodla na tom, aby si policajného prezidenta vyberal minister vnútra, keďže je zaňho politicky zodpovedný.