Česi môžu v parlamentných voľbách hlasovať aj z Bratislavy: Čo na to potrebujú?

Českí občania sa môžu zúčastniť na októbrových voľbách do Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky aj z územia Slovenska.

Hlasovať môžu v čase volieb, teda 8. a 9. októbra, na Veľvyslanectve ČR v Bratislave na voličský preukaz, prípadne, ak sú zapísaní do zvláštneho zoznamu vedeného zastupiteľským úradom.

„Zvláštny zoznam voličov je stálej povahy, teda zostávajú v ňom zapísaní aj tí voliči, ktorí do neho boli zapísaní už skôr na predchádzajúce voľby, pokiaľ sami nepožiadali o vyškrtnutie z tohto zoznamu,“ priblížila pre TASR Hana Jelínková z českého veľvyslanectva v Bratislave s tým, že je možné zapísať sa doň najneskôr 40 dní pred voľbami.

O voličský preukaz možno požiadať osobne na úrade do 6. októbra do 16.00 h a možno s ním voliť v ktorejkoľvek volebnej miestnosti v Česku, ale aj v zahraničí. Voličský preukaz vydá voličovi na jeho žiadosť úrad, v ktorom je občan vedený v zozname voličov. Môže ísť buď o obecný úrad v mieste trvalého bydliska voliča v ČR, alebo o zastupiteľský úrad v zahraničí. "Volič zapísaný v zahraničí do zvláštneho zoznamu voličov môže požiadať len príslušný zastupiteľský alebo konzulárny úrad,“ spresnila Jelínková.

V piatok (8. 10.) môžu voliči hlasovať od 14.00 do 22.00 h, v sobotu (9. 10.) od 8.00 do 14.00 h. Pred hlasovaním je volič povinný preukázať sa dokladom totožnosti, teda českým občianskym preukazom alebo pasom. V prípade, že hlasuje na voličský preukaz, musí ho odovzdať volebnej komisii. Hlasovacie lístky dostane volič priamo vo volebnej miestnosti. Do úradnej obálky vloží hlasovací lístok vybranej politickej strany, hnutia či koalície, na ktorom tiež môže zakrúžkovať štyroch kandidátov.

Hlasovať možno iba osobne na veľvyslanectve. Nie je možné hlasovať prostredníctvom zástupcu ani do prenosných volebných schránok.