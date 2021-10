Nádej na zlepšenie vzťahov: Severná a Južná Kórea obnovili komunikačné linky

Severná a Južná Kórea po niekoľkotýždňovom prerušení obnovili v pondelok o 09.00 h miestneho času (02.00 h SELČ) priame komunikačné linky.

Linky sú otvorené, oznámila hovorkyňa ministerstva pre zjednotenie v Soule. Ako píše agentúra DPA, základom komunikácie medzi oboma krajinami je telefonické a faxové spojenie, keďže ani jedna zo strán nemá v tej druhej svoje veľvyslanectvo.

Predstavitelia oboch krajín sa v pondelok ráno telefonicky spojili po prvý raz od augusta. "Po obnovení komunikačnej linky medzi Juhom a Severom vláda vyhodnotila, že bol poskytnutý základ pre obnovu medzikórejských vzťahov," uviedlo vo vyhlásení juhokórejské ministerstvo, ktoré citovala agentúra AFP. "Vláda dúfa... v rýchlu obnovu dialógu a začatie praktických diskusií" s cieľom zlepšiť spoločné vzťahy, dodalo ministerstvo.

KĽDR prerušila tzv. horúcu linku so Soulom začiatkom augusta na protest proti spoločnému vojenskému cvičeniu Južnej Kórey a USA. Obe krajiny však niekoľko dní predtým obnovili cezhraničnú komunikáciu, a to viac ako rok po tom, čo Pchjongjang prerušil všetky oficiálne horúce linky so Soulom.

Severokórejský líder Kim Čong-un pred niekoľkými dňami avizoval, že je od októbra ochotný obnoviť tzv. horúcu linku s Južnou Kóreou v snahe zlepšiť vzájomné vzťahy.

K oživeniu spojenia došlo tri dni po tom, čo KĽDR oznámila, že otestovala novú protilietadlovú raketu, pripomína agentúra AP. Išlo pritom v poradí o štvrté testovanie zbraní za posledné týždne, ktorým severokórejský režim vyvolal obavy medzinárodného spoločenstva. K najnovším raketovým testom Severnej Kórey mala v piatok mimoriadne zasadnutie Bezpečnostná rada OSN, nedohodla sa však na spoločnom vyhlásení. Testy balistických rakiet KĽDR zakazuje rezolúcia BR OSN.