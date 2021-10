Rakúsko zavedie dodatočnú daň za emisie CO2: Čo čaká občanov?

Rakúska vláda v nedeľu oznámila, že s účinnosťou od 1. júla 2022 zavedie dodatočnú daň za emisie CO2, pričom tieto príjmy sa občanom neskôr vrátia okrem iného vo forme "klimatického bonusu".

Do roku 2025 má ísť celkovo o sumu 18 miliárd eur, informuje na svojej webstránke stanice ORF. Od budúceho roku tak budú musieť Rakúšania za tonu emisií CO2 zaplatiť 30 eur, pričom táto suma sa do roku 2025 bude postupne zvyšovať na 55 eur.

Každý obyvateľ Rakúska dostane raz za rok refundáciu peňazí, pričom o jej presnej výške bude rozhodovať to, kde žije, ako aj to, či využíva verejnú dopravu alebo je odkázaný na osobné auto. Bonus bude paralelne k príjmom stúpať každý rok. Za deti sa bude platiť polovičná suma. Štvorčlenná rodina s dvoma deťmi žijúca vo Viedni tak môže počítať napríklad so ziskom 300 eur, uvádza agentúra AP.

Cieľom reformy daňového systému je úsilie obmedziť emisie skleníkových plynov a motivovať ľudí, aby využívali také spôsoby dopravy, ktoré sú priateľskejšie ku klíme, a rozhodovali sa pre nízkouhlíkové možnosti vykurovania.

Vládnuca koalícia Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) kancelára Sebastiana Kurza a Zelených na nedeľňajšej tlačovej konferencii oznámila i znižovanie dane z príjmu, ako aj niektorých poplatkov za zdravotné poistenie a ďalšie opatrenia v prospech rodín a skupín s nízkymi a strednými príjmami. Takisto chcú zabezpečiť zníženie daní pre firmy, predovšetkým pre energeticky náročné odvetvia, ktoré uhlíková daň zasiahne najviac.