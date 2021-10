Druhý najväčší vojenský nákup v histórii Slovenska: Za čo chce Naď vysoliť 2 miliardy eur?!

Plánujú veľké nákupy vojenskej techniky. Ministerstvo obrany pod vedením nominanta OĽaNO Jaroslava Naďa (40) tento týždeň ukázalo, ako chce obstarať desiatky nových obrnených transportérov či bojových vozidiel.

Do vyše dvoch stoviek kusov armádnej techniky plánuje rezort investovať dve miliardy eur. Čo to vlastne chcú nakúpiť?

Ministerstvo obrany hovorí o nákupe vojenskej techniky už roky. Časť spustila už predchádzajúca vládna garnitúra, keď rezort ovládali nominanti SNS. Obstaranie obrnených transportérov však neskôr stopli. Nová vláda ukázala verejnosti projekt, ktorý hovorí o dvoch typoch vozidiel, po obstaraní ktorých budeme mať päť práporov s modernými strojmi. Za 76 kusov bojových obrnených transportérov chcú dať 332 miliónov eur a za 152 kusov pásových bojových vozidiel 1,739 miliardy eur.

Ide zatiaľ len o prvú fázu, v ďalších plánujú kúpiť ďalšie stovky vozidiel. Po amerických stíhačkách F-16, ktoré obstarala ešte vláda Smeru, ide o druhý najväčší vojenský nákup v histórii Slovenska. „Takéto vozidlá sú základom ozbrojených síl akejkoľvek armády NATO alebo Európskej únie,“ povedal štátny tajomník Marian Majer. Spôsob obstarávania stámiliónových vozidiel vláda už schválila a ministerstvo obrany oslovilo 33 vybraných krajín so žiadosťou o predloženie ponúk na dodanie techniky.

Na ponuky osemkolesových transportérov budú čakať do konca tohto roka, pásové vozidlá chcú uzatvárať v januári 2022. Rezort vopred avizuje, že samotná cena bude predstavovať 35 % z hodnotenia, technické špecifikácie zavážia na 30 %, logistická podpora 10 % a 25 % bodov bude tvoriť miera zapojenia slovenského obranného priemyslu do výroby. „Naším cieľom je, aby vo výsledku išlo o reálnu a dlhodobú pomoc priemyslu a slovenským firmám,“ dodal Majer s tým, že to idú robiť čo najviac transparentne.

Prvé kusy by mali mať vojaci k dispozícii začiatkom 2024. Obrana sa púšťa do nákupov pre zastaranosť techniky a náročnosť jej údržby. Časť bojových vozidiel oslávi už 50 rokov. „So súčasnou technikou už spĺňame len pohyblivosť. Čo sa týka palebnej sily, použitia modernej munície a účinku na cieľ nenapĺňame štandardy ani v rámci Severoatlantickej aliancie,“ vysvetlil veliteľ pozemných síl Ivan Pach.