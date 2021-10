Skvelá správa pre juh Slovenska: V novej hale vznikne 1000 pracovných miest, väčšina pre ženy

V priemyselnom parku v Kostolných Kračanoch v okrese Dunajská Streda vznikne 1000 pracovných miest.

Developer GO ASSET odovzdal nový sklad Sklad LC R7 investorovi Ingram Micro, ktorý zabezpečuje logistiku pre online značku About You. „Približne 80 percent pracovných miest je určených pre ženy,“ skonštatoval riaditeľ rozvoja developera Michal Bubán.

Hala s veľkosťou 55.000 štvorcových metrov, dĺžkou 450 metrov a svetlou výškou 12,5 metra je súčasťou projektu LOG CENTER R7. Materiál stavby a vybavenie pozostávajú z udržateľných a aj do budúcnosti recyklovateľných materiálov na ďalšie spracovanie. Súčasťou sú solárne panely na streche i dobíjacie stanice pre elektrické vozidlá.

„Otvorenie nového úseku D4, tzv. Lužného mosta, ešte viac posilní postavenie Dunajskej Stredy ako logistického centra,“ tvrdí Bubán. Dostavanie R7 pomôže podľa jeho slov priniesť stovky pracovných miest do regiónu, v ktorom vysoké percento obyvateľstva musí denne za prácou dochádzať do Bratislavy a okolitých miest.

V priemyselnom parku v Kostolných Kračanoch aktuálne sídlia spoločnosti Schindler, Wertheim, Cargo-Partner a KIK. GO ASSET Development stavia ďalšiu halu s plochou 30.000 štvorcových metrov, ktorej ukončenie je naplánované na leto 2022.