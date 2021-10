Povinné očkovanie lekárov a učiteľov? Slováci vyjadrili svoj názor: Väčšina je za

V diskusnej relácii na Markíze "Na Telo" sa predstavili bývala ministerka vnútra a členka Hlasu-SD Denisa Saková a podpredseda parlamentu za OĽaNO Gábor Grendel.

Na začiatku diskusie moderátor relácie Michal Kovačič predstavil výsledky prieskumu. Ako informuje portál Tvnoviny, väčšina Slovákov si myslí, že učitelia, zdravotníci a opatrovatelia seniorov by mali byť povinne zaočkovaní proti ochoreniu covid. Vyplynulo to z prieskumu agentúry Focus na vzorke 1002 respondentov, ktorý sa uskutočnil medzi 1. a 7. septembrom 2021. Najviac respondentov by súhlasilo s povinným očkovaním lekárov a zdravotných sestier - až 56,7 percenta (určite ÁNO a skôr ÁNO). Naopak proti povinnému očkovaniu zdravotníkov bolo 40,7 percenta (určite NIE a skôr NIE) .

O niečo menej opýtaných by bolo za to, aby bolo očkovanie proti covidu povinné aj v prípade opatrovateľov starajúcich sa o seniorov v sociálnych zariadeniach - 56,2 percenta. Proti povinnému očkovaniu týchto pracovníkov bolo 41,2 percenta respondentov.

Najmenšiu podporu medzi ľuďmi má očkovanie učiteľov v školách a škôlkach, aj tu je však tesná väčšina za to, aby bolo povinné. Určite ÁNO a skôr ÁNO odpovedalo 52 percent respondentov, určite NIE a skôr NIE 45 percent.

Zaujímavé sú aj výsledky medzi priaznivcami jednotlivých politických strán. Najväčšiu podporu má povinné očkovanie medzi sympatizantmi strany Za ľudí Veroniky Remišovej. V prípade lekárov a sestričiek je to až 95,2 percenta, učiteľov 95,1 percenta a opatrovateľov v domovoch seniorov 86,8 percenta.

Na druhej strane najviac odporcov povinného očkovania učiteľov, zdravotníkov a opatrovateľov je medzi priaznivcami hnutia Republika (odštiepenci od Kotlebovej ĽSNS).