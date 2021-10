Voľby v Česku budú o týždeň! Takto by dopadli, keby boli dnes: Bude Slovák Babiš znova premiérom?

Vo voľbách do českej Poslaneckej snemovne, ktoré sa budú konať už o necelý týždeň, by podľa najnovšieho a zároveň jedného z posledných predvolebných prieskumov zvíťazilo hnutie ANO premiéra Andreja Babiša so ziskom 27,3 percenta hlasov.

Na druhom mieste by sa umiestnila koalícia Spolu a po nej koalícia Pirátov a Starostov a nezávislých (STAN). Vládna ČSSD by sa do dolnej komory parlamentu nedostala. Vyplýva to z prieskumu, ktorý realizovala koncom septembra agentúra STEM pre českú spravodajskú televíziu CNN Prima News.

Popularita hnutia ANO oproti niektorým prieskumom z posledných mesiacov mierne klesla. Ešte na začiatku septembra predpovedala sondáž ANO až 32,4 percenta hlasov. Aj podľa najnovšieho prieskumu agentúry STEM by však hnutie vyhralo s náskokom pred ostatnými stranami, píše portál Novinky.cz.

Koalícia Spolu (zložená zo strán ODS, TOP 09, KDU-ČSL) by skončila ako druhá so ziskom 21,4 percenta. Nasledovala by koalícia Pirátov a STAN so ziskom 17,4 percenta hlasov. Do dolnej komory parlamentu by sa dostala tiež Sloboda a priama demokracia (SPD) vedená Tomiom Okamurom (12,3 percenta hlasov). Prebojovala by sa tam aj Komunistická strana Čiech a Moravy (KSČM) so ziskom 6,5 percenta. Hranicu piatich percent hlasov potrebných pre zvolenie do Snemovne by tesne prekročilo aj hnutie Prísaha Roberta Šlachtu (5,7 percenta).

Do Snemovne by sa naopak nedostala súčasná vládna Česká strana sociálnodemokratická (ČSSD), ktorá by podľa prieskumu získala len 4,4 percenta hlasov. Novinky.cz v tejto súvislosti približujú, že ČSSD dlhodobo bojuje s prepadom preferencií a podľa viacerých prieskumov z posledných mesiacov sa do Snemovne nedostane. V súlade s najnovším prieskumom by ANO získalo v 200-člennej Poslaneckej snemovni 64 kresiel, koalícia Spolu 48 kresiel, Piráti a STAN by obsadili 39 kresiel, SPD by mala 26 mandátov, KSČM by si zaistila 23 a Prísaha 10 kresiel. Novinky.cz približujú, že obe koalície by tak ani po svojom prípadnom spojení nezískali v Snemovni väčšinu, a síce 101 hlasov.

Prieskum STEM-u prebiehal od 24. do 30. septembra. Zúčastnilo sa na ňom 1247 respondentov starších ako 18 rokov. Voľby do dolnej komory českého parlamentu sa budú konať na budúci piatok a sobotu - 8. a 9. októbra.