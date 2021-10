Sulík vysvetlil, ako chce riešiť zvyšovanie cien energií: Pomoc by dostali desaťtisíce domácností

Pre domácnosti najohrozenejšie zvyšovaním cien energií by vláda mohla zriadiť špeciálne znížené tarify.

V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to povedal minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Predseda mimoparlamentného Hlasu-SD a nezaradený poslanec Peter Pellegrini by chcel na zníženie vplyvu rastu cien energií na domácnosti využiť zisky plynárenských podnikov a Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS).

„Je možné, že vytvoríme tarifu, ktorá bude pre domácnosti, ktoré sú naozaj ohrozené energetickou chudobou,“ povedal Sulík. Podľa ministra by sa táto zvýhodnená tarifa mohla dotknúť desiatok tisíc domácností. Ceny elektrickej energie a plynu by sa mohli v budúcom roku zvýšiť v rozmedzí od 15 až do 20 %. Podľa Sulíka v prípade plynu pôjde iba o návrat k cenám roku 2020.

Pellegrini vyčítal Sulíkovi, že situáciu s cenami energií pre obyvateľov neriešil skôr. Pripomenul, že v roku 2019 prikázali Slovenskému plynárenskému priemyslu (SPP), aby nezvyšoval ceny pre domácnosti. Minister to odmietol s tým, že prvé pracovné stretnutie k tejto téme mal už v auguste a pripomenul, že SPP v minulých rokoch vytváral ročné straty vo výške približne 100 miliónov eur. Aktuálny raketový rast cien plynu a elektrickej energie na burzách sa podľa Sulíka dotkne iba malej časti firiem a dodávateľov energií, keďže väčšina má podpísané dlhodobé kontrakty na dodávky za priaznivejšie ceny.

Hlas–SD chce zároveň znížiť daň z pridanej hodnoty (DPH) na energie. Minister hospodárstva by nižšiu DPH podporil, no pripomenul, že agendu daní má v rukách ministerstvo financií na čele s ministrom Igorom Matovičom (OĽANO). Zároveň potvrdil, že SPP nevyužije maximálnu možnú cenu energií, ktorú mu stanoví Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Rast ceny elektrickej energie by podľa Sulíka malo obmedziť aj dočasné zrušenie odvodu do jadrového fondu.

Vládna koalícia sa podľa neho zatiaľ nedohodla na využití financií, ktoré štát vyberá za emisné povolenky, na znižovanie cien energií. Tieto financie však spravujú ministerstvo financií a ministerstvo životného prostredia.