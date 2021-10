Toto sa nestáva často! Prezidentka sa obula do Roberta Fica: Ľutuje stretnutie s ním?

V nedeľňajšej diskusnej relácii "O 5 minút 12" sa predstavila aj prezidentka Zuzana Čaputová.

Diskusia sa začala reakciou prezidentky na kritiku, ktorú vyjadrila v správe o stave republiky. Povedala, že bola primeraná a dodala, že sa snažila vyzvať politikov a ľudí na spoluprácu. „Správa bola adresná, primerane kritická a dúfam, že aj spájajúca,“ dodala v RTVS s tým, že Slovensko potrebuje zaviesť dlho odkladané reformy.

Reč bola aj o pandémii. Prezidentka povedala, že Slovensko je na tretiu vlnu pripravené lepšie, ako bolo pred druhou. Myslí si, že po výmene na čele rezortu zdravotníctva vníma zo strany ministra Vladimíra Lengvarského lepšiu komunikáciu a pripravenosť ako u exministra Mareka Krajčího. Zuzana Čaputová však pripomenula, že Slovensko je na chvoste Európskej únie v zaočkovanosti obyvateľstva.

Vyjadrila sa aj k Robertovi Ficovi. "Robert Fico a jeho niektorí stranícki kolegovia hovoria veci, ktoré s pravdou nemajú nič spoločné," reagovala prezidentka na výroky lídra Smeru, že zmarila referendum. Zuzana Čaputová však neľutuje, že sa stretla s Ficom a Pellegrinim, tvrdí, že schôdzky boli konštruktívne a veľa sa z nich dozvedela.

Predčasné voľby sú podľa prezidentky jednou z možností, pre Slovensko je však podľa nej dôležitá stabilná vláda, a to nielen v čase krízy. Momentálne sa o stabilite vlády nedá hovoriť, keď každý týždeň počúvame od jednotlivých koaličných lídrov, že zvažujú možný odchod z koalície, dodala.

Prezidentka chápe, že v krajine vládne napätá atmosféra. To, čo občanov SR najviac napĺňa, sú podľa nej rodinné vzťahy či vzťahy s priateľmi, dôstojný život a spravodlivé zaobchádzanie. "Všetky tieto tri hodnoty alebo kvality boli v poslednom roku atakované. Prišli sme o svojich blízkych, báli sme sa o svoje životy, boli sme ohrození na sociálnej a ekonomickej situácii. Téma spravodlivosti je osobitnou kategóriou, ktorá je veľmi diskutovaná. Situácia je objektívne ťažká," povedala.

Niektorých politikov kritizuje za to, že vynášajú zo spisov. O týchto témach podľa nej majú informovať orgány činné v trestnom konaní primeraným spôsobom tak, aby to neohrozilo vyšetrovanie. Vyzýva na zdržanlivosť a na to, aby nesúdili tí, ktorým to neprináleží.

Za nepredstaviteľné považuje to, že dochádza k útokom na pracovníkov očkovacích tímov či na pracovníkov Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Je rada, že Lengvarský má pripravené zastabilizovanie zdravotníkov a sociálnych služieb.