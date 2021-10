Pri balení kufrov nezabudnite na tento dokument: Do Spojeného kráľovstva sa bez neho nedostanete

Od pondelka 4. októbra sa zaočkované osoby po príchode do Spojeného kráľovstva nebudú musieť preukazovať negatívnym testom na ochorenie COVID-19.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) o tom informuje na svojej webovej stránke.

K zmene v prípade Spojeného kráľovstva dochádza u cestovných dokladov. Občania Slovenskej republiky sa od piatka 1. októbra do krajiny dostanú len pomocou platného cestovného pasu. Ten musí byť v platnosti počas celého ich pobytu na území krajiny. Občiansky preukaz na vstup do krajiny stačiť nebude. Pre návštevu Gibraltaru platia v súčasnosti identické podmienky ako pre Spojené kráľovstvo, to znamená povinnosť preukázať sa pri prílete negatívnym testom na COVID-19; ďalej povinnosť vyplniť locator passanger form a zakúpenie testu po príchode cez Covid Rapid Test.