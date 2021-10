Veľké zmeny v parkovacej politike: Najväčšie sídlisko na Slovensku mení pravidlá

Návštevníci bratislavskej Petržalky môžu počas dňa a cez víkendy parkovať na modro značených parkovacích miestach s povolením miestneho úradu a v určitom čase zadarmo.

V noci však už na modro značených miestach nezaparkujú vôbec. Od začiatku októbra totiž vstúpili do platnosti zmeny v parkovacom systéme mestskej časti, ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.

Podmienky parkovania sa pre petržalských rezidentov a ich návštevy od piatka (1. 10.) nezmenili. Stačí, ak sa bezplatne zaregistrujú v pilotnom online petržalskom parkovacom systéme na parkovanievpetrzalke.sk či prostredníctvom mobilnej aplikácie, cez ktorú môžu naďalej využiť aj bezplatné parkovacie hodiny pre ich krátkodobé návštevy. "Pokiaľ sa v našom petržalskom parkovacom systéme registrovali pred 1. októbrom, nie je nutné z ich strany podniknúť žiadne kroky," podotkol petržalský starosta Ján Hrčka.

Bezplatné parkovanie pre zaregistrovaných petržalských rezidentov so schválenými vozidlami tak od začiatku októbra platí pre celé územie mestskej časti, a to minimálne do 31. decembra. Od 1. januára 2022 však bratislavský magistrát, zatiaľ iba na petržalských Dvoroch 4, plánuje spustiť celomestský parkovací systém PAAS, ktorý už počíta aj so spoplatneným parkovaním rezidentov.

Pre návštevníkov a nerezidentov Petržalky do októbra platilo, že si mohli zaplatiť hodiny denného aj nočného státia na modro vyznačených parkoviskách prostredníctvom SMS správ, parkovacieho lístka či takzvanej elektronickej návštevníckej eKarty. "Všetky spomínané možnosti sa však po novom rušia, pretože v zmysle platného nariadenia hlavného mesta už nemá mestská časť oprávnenie vyberať za parkovanie poplatky," vysvetlila Halašková.

Petržalka tak upravila pravidlá spôsobom, že nerezidenti, teda všetci návštevníci mestskej časti bez trvalého pobytu, už za parkovanie rovnako platiť nebudú vôbec. Bezplatne však môžu na modro vyznačených petržalských parkovacích boxoch parkovať iba cez deň a víkendy, v pondelok až štvrtok od 07.00 do 18.00 h a v piatok od 07.00 do nedele 18.00 h. "Vždy iba s povolením mestskej časti, ktoré sa v Petržalke viaže na používanie spomínanej mobilnej aplikácie," uviedla hovorkyňa. Následne pri parkovaní svojho vozidla na modrej odstavnej ploche označia čas príchodu a odchodu na daný parkovací box.

Nerezidenti zároveň v nočných hodinách medzi 18.00 a 7.00 (okrem víkendovej piatkovej a sobotnej noci) už nemajú žiadne oprávnenie parkovať na rezidentských parkovacích miestach.